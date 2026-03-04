伊朗局勢｜這高官避過幾次暗殺　傳「伊朗最大內鬼」遭扣押

美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊，擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊等多名政要，凸顯美以事前掌握情報的極度精確。外界盛傳伊朗遭「內鬼」滲透，多項來自媒體與部分外國媒體的消息指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)旗下聖城旅司令Esmail Qaani，疑似因被懷疑與以色列情報機構摩薩德存在聯繫，遭到內部拘留。不過，目前相關說法尚未獲伊朗官方或獨立消息來源證實。

綜合報道，Esmail Qaani最近一次公開露面，是在上周六(2月27日)陪同伊朗最高領袖哈梅內伊出席公開場合，其後未有再露面，引發外界揣測。有傳言指他可能因涉及間諜活動或安全疑慮，而遭伊朗伊斯蘭革命衛隊內部扣押，但至今未見具體證據支持相關指控。亦因伊朗高層於2月28日遭幾乎「團滅」，網上外界盛傳伊朗遭「內鬼」滲透，亦有矛頭直指Esmail Qaani與警察總長Ahmad-Reza Radan。有傳Esmail Qaani因多次在關鍵暗殺行動中倖免並神祕消失，甚至傳出已遭內部拘留調查；而Ahmad-Reza Radan則被指以暗號向敵方傳遞任務完成的訊息。