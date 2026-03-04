伊朗局勢｜盲眼龍婆預言又中？ 警告勿過度依賴AI

保加利亞靈媒巴巴萬加（Baba Vanga）儘管已離世多時，其生前對2026年的預測卻因美國、以色列聯手空襲伊朗、擊殺最高領袖哈梅內伊而再度引發關注。 這名被稱為「盲眼龍婆」的預言家，曾精準預測911恐襲事件、英國脫歐、俄烏戰爭等事件她的2026年六大預包括「全球大戰」、「全球金融危機」、「AI崛起」、「自然災害」、「普京下台」、「外星人降臨」，如今美國與伊朗戰爭爆發，令盲眼龍婆獲不少人重提。

綜合外媒報道，巴巴萬加針對2026年提出的首個預言，便是全球將爆發涉及世界強權的大規模戰爭。此外，她還預測2026年將發生多宗自然災害。她預見地震與火山爆發的毀滅性組合，加上極端天氣，將對全球約8%的地區造成嚴重影響。

預測俄羅斯或有新領導人 她指出2026年衝突將跨越多個大陸板塊，引發政治動盪與全球緊張局勢升高，甚至可能導致第三次世界大戰。盲眼龍婆預測俄羅斯與美國之間將爆發對抗，她另外一個預言是將出現第三次全球金融危機，或者出現嚴重的經濟衰退。她預測市場會因戰亂陷入崩盤，甚至高通漲失控，以及國家貨幣體系崩解。針對俄羅斯政局，盲眼龍婆預言2026年將出現「全新領導人」，普京威權統治將瓦解，會出現改變全球政治格局的關鍵人物。

人工智能（AI）方面，盲眼龍婆預言2026年開始將徹底改變人類生活。她警告人類過度依賴AI，AI有機會深度滲透人類生活，可能主宰一切。