國際
出版：2026-Mar-04 13:33
更新：2026-Mar-04 13:33

日地勤驚見全機四分一乘客坐輪椅　網民揭真相

日地勤驚見全機四分一乘客坐輪椅，網民揭真相。(X)

航空服務原本是為了行動不便的旅客提供便利，但近期日本一名地勤人員在社交平台X發文，揭機場服務疑被濫用情況。該名地勤指出，在一班飛往越南胡志明市的全日空(ANA)客機，竟然有高達60名乘客、整班機約四分一人，要求輪椅服務，誇張的比例令機場職員疲於奔命。

綜合報道，日本富士電視台節目224日播出成田國際機場運作實況，展現機場工作人員的辛勤付出，其中提及有約60名乘客需要輪椅。X帳號「地勤實況」(グランドスタッフの現実)226日發文質疑「這樣真的沒問題嗎？」他爆料指，該架班機總座位數共240席，要求輪椅服務的乘客就佔了60名，等於整台飛機有4分之1的乘客都需要輪椅。由於航空公司提供的輪椅借用與協助登機完全免費，且目前對於申請輪椅的需求並沒有明確的審核標準，導致工作人員必須花費比平常多出數倍的時間來協助登機。

網民：乘客為走優先通道要求坐輪椅

這名網民無奈地表示，飛往胡志明市的航班幾乎每一班都有大量的輪椅需求，這不僅考驗地勤與空服員的體力，也可能影響到航班的準點率與其他旅客的權益。貼文曝光後，引發大批網民留言：「由於缺乏明確的標準，航空公司可能不願採取任何進一步行動，擔心拒絕配合後會遭到強烈反對」、「這對真正有需求的人也太不公平了吧」、「輪椅數量也太多，工作人員辛苦了」。其中有人指出，由於胡志明市新山一國際機場(SGN)排隊入境時間長，因此有乘客為了走優先通道，會裝作受傷以要求坐輪椅，「真的很多人會鑽漏洞……」、「我在機場看過非常多『輪椅族』，他們一看就是為了走優先通道」。

