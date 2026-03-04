日地勤驚見全機四分一乘客坐輪椅　網民揭真相

航空服務原本是為了行動不便的旅客提供便利，但近期日本一名地勤人員在社交平台X發文，揭機場服務疑被濫用情況。該名地勤指出，在一班飛往越南胡志明市的全日空(ANA)客機，竟然有高達60名乘客、整班機約四分一人，要求輪椅服務，誇張的比例令機場職員疲於奔命。

綜合報道，日本富士電視台節目2月24日播出成田國際機場運作實況，展現機場工作人員的辛勤付出，其中提及有約60名乘客需要輪椅。X帳號「地勤實況」(グランドスタッフの現実)於2月26日發文質疑「這樣真的沒問題嗎？」他爆料指，該架班機總座位數共240席，要求輪椅服務的乘客就佔了60名，等於整台飛機有4分之1的乘客都需要輪椅。由於航空公司提供的輪椅借用與協助登機完全免費，且目前對於申請輪椅的需求並沒有明確的審核標準，導致工作人員必須花費比平常多出數倍的時間來協助登機。