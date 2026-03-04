伊朗局勢︱美媒：科威特戰機誤判 射飛彈擊落3架美軍F-15

三架F-15E戰機周一(2日)在科威特執行任務時，被科威特防空部隊錯誤擊落，6名機組人員安全彈射逃生，情況穩定

美以伊戰事持續，美軍和以軍繼續空襲伊朗，伊朗同時打擊中東地區的多個美軍基地。美國中央司令部表示，三架F-15E戰機周一(2日)在科威特執行任務時，被科威特防空部隊錯誤擊落，6名機組人員安全彈射逃生，情況穩定。美媒《華爾街日報》周二(3日)引述三名熟悉初步報告的人士指出，造成事故的是一架科威特F/A-18戰鬥機，向三架「友軍」發射三枚飛彈。美國中央司令部發言人拒絕置評，事件仍在調查中，墜機事故的官方原因仍可能出現變化。

當時遇伊朗無人機突襲

報道引述一名美國官員表示，科威特一名F/A-18戰鬥機飛行員當時向三架美軍F-15發射三枚飛彈。三架美軍戰機全部墜落，6名機組人員安全彈射逃生獲救，狀況穩定。第二名消息人士指出，這起事件發生在多架伊朗無人機突破科威特防空系統後不久，其中一架無人機擊中一處商業港口的戰術行動中心，造成6名美軍死亡。這位人士表示，當科威特雷達偵測到這些戰機飛入時，科方人員處於高度緊張狀態，隨即開火。

科威特國防部曾發表聲明表示，有數架美軍戰機在科威特境內墜落，機組人員均生還。美國中央司令部此前發布聲明指出，三架美軍F-15E戰機墜落的原因，是遭到科威特防空系統誤擊；當時防空系統正處於防禦狀態，以抵禦伊朗戰機、飛彈與無人機的攻擊。