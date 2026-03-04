39萬元複製離世愛犬　飼主稱後悔揭殘酷現實

美國加州一名科技公司高階主管，因不捨愛犬離世，斥資5萬美元(約39萬港元)進行「寵物複製」，帶回一隻外貌幾乎與原犬一模一樣的小狗，她形容初次見面瞬間「既熟悉又陌生」，與「愛犬」再續緣份後一段時間，她受訪時表示，如果再選擇一次，坦言不會再選擇複製愛犬，並揭露殘酷現實。

綜合報道，48歲的Venessa Johnson於2024年12月痛失陪伴多年的西施犬「Oliver」，她單身、沒有孩子，與Oliver幾乎形影不離，愛犬過世後，她一度陷入難以自拔的悲痛，她在網路上搜尋「失去狗狗之後該怎麼辦」，結果看到有關複製的資訊，當下真的愣住，她說：「那感覺就像是一條救命索，讓我覺得還能留住Oliver的一部分。」Venessa選擇了德州生技公司「ViaGen」，該公司利用「體細胞核轉移技術」複製貓狗與馬匹，費用高達5萬美元。11個月後，她於去年，飛越美國前往紐約州接回複製犬「Ollie」。