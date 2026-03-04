39萬元複製離世愛犬　飼主稱後悔揭殘酷現實

美國加州一名科技公司高階主管，因不捨愛犬離世，斥資5萬美元(約39萬港元)進行「寵物複製」，帶回一隻外貌幾乎與原犬一模一樣的小狗，她形容初次見面瞬間「既熟悉又陌生」，與「愛犬」再續緣份後一段時間，她受訪時表示，如果再選擇一次，坦言不會再選擇複製愛犬，並揭露殘酷現實。
綜合報道，48歲的Venessa Johnson於2024年12月痛失陪伴多年的西施犬「Oliver」，她單身、沒有孩子，與Oliver幾乎形影不離，愛犬過世後，她一度陷入難以自拔的悲痛，她在網路上搜尋「失去狗狗之後該怎麼辦」，結果看到有關複製的資訊，當下真的愣住，她說：「那感覺就像是一條救命索，讓我覺得還能留住Oliver的一部分。」Venessa選擇了德州生技公司「ViaGen」，該公司利用「體細胞核轉移技術」複製貓狗與馬匹，費用高達5萬美元。11個月後，她於去年，飛越美國前往紐約州接回複製犬「Ollie」。
飼主意識到Ollie是一個全新的靈魂
隨著時間推移，她在 2026 年 1 月接受《Daily Mail》和《New York Post》等媒體採訪時表示，雖然她深愛 Ollie，但如果能重回 2024 年，她不會再選擇複製。她回憶第一次見到Ollie時，牠的眼睛和鼻子都跟Oliver，甚至連哀鳴的聲音都如出一轍，她說：「那真的很奇怪，牠的眼睛看著我，就像是Oliver，但又不完全是牠。」她認為自己當時是處於「極度悲慟且無法正常思考」的狀態，現在她意識到，雖然基因相同，但Ollie是一個全新的靈魂。她現在更推崇領養，並計畫未來去收容所領養老年犬。ViaGen表示，現行寵物複製成功率接近80%，且理論上與原本的動物無異。動保團體公開反對複製離世寵物，認為應優先領養收容所動物，而非投入高價複製。