伊朗局勢｜撤離戰區爭崩頭 包機赴歐最高181萬港元 花10小時往沙特搭私人飛機逃難

數以萬計旅客因美以與伊朗之間的戰爭未能搭機離開而受困中東，但據指部分「有錢人」選擇支付高昂費用，包機經由未受伊朗無人機和導彈攻擊影響的機場飛往歐洲。 上周六開戰後，伊朗、以色列、巴林、阿聯酋、卡塔爾、科威特等國家已關閉領空。美聯社報道，戰情激烈導致阿聯酋的杜拜、阿布扎比、以及卡塔爾首都多哈等主要機場在短時間內相繼關閉，包機需求暴增，部分尋求撤離的旅客甚至支付高達20萬歐元(約181.4萬港元)費用。 伊朗局勢｜撤離路線迂迴

原以奢華、安全聞名的杜拜，開戰後不少旅客被迫走陸路撤離，包括花4小時車程前往阿曼首都馬斯喀特(Muscat)、或耗費10小時前往沙特阿拉伯首都利雅得(Riyadh)，再乘搭為數不多的商業班機，或選擇包機離境。自開戰以來，這些航班的費用全面飆升。 伊朗局勢｜私人飛機經紀公司：需求大到調不到飛機 法國私人飛機經紀公司JET-VIP行政總裁Altay Kula表示，「需求大到我們根本調不到足夠的飛機」。其中，以往從利雅得飛往葡萄牙波圖(Porto)的16座私人飛機包機費用約10萬歐元(約90.6萬港元)，現在費用已倍翻。

伊朗局勢｜費用驚人 包機價格根據出發地、機型、航線限制而異，Vimana Private Jets行政總裁Ameerh Naran指，目前波斯灣地區飛往歐洲的包機價格介乎15萬至20萬歐元(約136萬至181.4萬港元)。

伊朗局勢｜聘私人保安公司規劃接駁 為了安全到達利雅得或馬斯喀特等飛機可以升降的機場，有些旅客還會僱用私人保安公司規劃接駁路線，交通工具從一般小型客車到旅遊巴都有。 伊朗局勢｜「有錢人」爭相逃命 英國風險管理與保安公司Alma Risk營運規劃總監Ian McCaul指出，受交通擠塞影響，從杜拜前往阿曼的邊境等候時間最長可達4小時，轉運費用也動輒數千美元。他說，急欲離境以受困旅客為主，當地居民相對較少。過去幾天，公司已為逾200人完成轉運安排，也提供不少諮詢協助。Naran則指，Vimana的客戶包括企業高層、家族、創業家，以及工作地點在區內的遠距工作者。

總部在杜拜的包機公司Air Charter Service中東總部行政總裁Elie Hanna表示，目前多數包機離境航班都從阿曼出發。因大多飛機還滯留在關閉機場，可調度數量有限，導致價格飆升。 伊朗局勢｜受困旅客都很焦慮 想盡辦法離開 他說，近期的客戶除了原本經常包機的熟客，也有平常乘搭商務艙的旅客，現在他們會和其他旅客或家庭分擔費用，爭取搭乘機會。他說：「大家都很焦慮。所有人都在設法擠出一點空間想辦法離開。馬斯喀特機場現在已不堪負荷，到處都是人，大家都感受到壓力。」

國際SOS(International SOS)安保及健康服務專家預計，這場戰爭對交通運輸及能源基建的影響，恐持續數星期。