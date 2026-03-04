南韓女子懷孕36周墮胎　與2醫生被判謀殺罪成

案件在南韓引起關注，原因是雖然南韓在2019年立法容許墮胎，不過懷孕多久才算合法就未有明確列出。案中的女性20多歲，她是透過剖腹將胎兒產出後，再將嬰兒放入冷凍庫直至死亡。涉及協助其墮胎的外科醫生以及醫院的院長被控謀殺胎兒。事件在2024年，因為女子在YouTube拍片分享這段墮胎經歷而被揭發，並受到當地部門的關注以及警察介入調查。

醫院院長以及醫生承認協助殺害嬰兒，而檢察官指，涉事的醫院收取了共14億韓圜的款項，協助超過500名女性進行墮胎手術。女子聲稱自己到懷孕7個月才知道懷孕，並且因為自己沒有穩定的收入故選擇墮胎，而事前並不知道會以這種方法進行手術。不過法官在周三（4日）表示，女子已在醫護人員表示胎兒健康，並且有透過超聲波聽到胎兒的心跳，因此認為她是會知道胎兒會被剖腹出產。不過法官又指，因為墮胎法律的灰色地帶，以及社會無法提供支援而決定判3年的緩刑。而2名醫生分別被判囚4及6年。南韓在2019年廢除墮胎的禁令，其後法院建議將法律許可的墮胎時期設定在22周以內，其後政府的法案將容許的範圍收緊至14周，並允許在特定情況，如健康或是因強姦所致的墮胎延至24周，不過法案因為保守派反對而陷僵局，至今未有規範。