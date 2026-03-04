國際專題｜伊朗已越過所有紅線　波斯灣國家衡量如何回應

美以與伊朗開戰，多國波斯灣國家意外地成為戰場前線，令他們感到憤怒。伊朗的報復手段是向美國區內盟友出動大量無人機和發射導彈，雖然遭攔截但碎片仍擊中能源和民用設施，造成民眾受傷；被視為安全一角的阿聯酋旅遊城市杜拜有酒店亦遭擊中。伊朗目的是造成波斯灣國家經濟損失從而向美國施壓「停火」，但卡塔爾外交部發言人周二指伊朗「所有紅線早已越過」，持續攻擊卡塔爾的主權，必然會遭到報復。 伊朗局勢｜攻擊阿聯酋導彈數量與以色列看齊

英國廣播公司(BBC)稱，伊朗的空襲是針對波斯灣作為安全、繁榮的旅遊和金融中心形象，並從根本上破壞石油和天然氣產業。這場戰爭是各阿拉伯政府不願看見的，並曾試圖阻止。BBC指，問題在於他們會否被捲入其中。《金融時報》報道，伊朗對作為區內貿易和旅遊樞紐中心的阿聯酋，所發射的無人機和導彈數量幾乎與向以色列發射的數量一樣多。 阿聯酋國防部周二稱，自上周六起共有186枚導彈和812架無人機飛向該國，造成民眾受傷但不嚴重。國防部發言人強調，無論戰事持續多久或情況升級，該國有足夠防禦能力。阿聯酋國務部長哈希米周二首次譴責伊朗公然攻擊，並警告區內局勢或會升級。哈希米並未有清晰表達阿聯酋的立場，強調該國無意擴大衝突範圍，並不相信軍事武力可創造穩定。她呼籲美國、以色列和伊朗返回談判桌。阿聯酋過去一直堅持不容許該國用作攻擊伊朗的據點。

伊朗局勢｜伊朗將石油和天然氣產業武器化或適得其反 伊朗無人機周一攻擊沙特阿拉伯最大煉油設施拉斯塔努拉煉油廠，部分設施被無人機碎片擊中起火。最大液態天然氣供應國卡塔爾的兩處液態天然氣設施也受襲。伊朗將區內最重要的石油和天然氣產業武器化，破壞這些產業或衝擊全球經濟，但此戰略也可能適得其反。伊朗此舉可能促使波斯灣國家更靠近美國，甚至讓他們以某種形式加入戰爭。到目前為止，有關國家一直拒絕讓美國利用他們的領空和領土對伊朗發動攻擊。不過，若情況改變，或者導致他們改變立場，決定參與美國的軍事行動。

卡塔爾外交部發言人周二稱，伊朗已越過所有紅線。他指基礎設施、住宅區遭到襲擊，而這些襲擊造成的影響顯而易見。至於可能的報復措施，由領導層決定，「但我們必須明確表示，這類襲擊絕不會不了了之，也絕不能不了了之」。BBC指，波斯灣國家目前仍專注防禦，他們會否介入這場衝突，很大程度取決於戰事持續多久。而伊朗的攻擊令有關國家團結起來，波斯灣合作委員會6個成員國沙特阿拉伯、科威特、卡塔爾、巴林、阿聯酋和阿曼周日舉行緊急會議，表示會團結一起，並承諾「採取一切必要措施捍衛其安全與穩定，保護其領土、公民和居民，包括對侵略行為作出回應」。

伊朗局勢｜前北約指揮官：瀕臨第三次世界大戰 英國前北約指揮官Richard Shirreff在《每日郵報》撰文稱，擔心第三次世界大戰瀕臨爆發。他指炸彈持續投向中東地區，伊朗無人機同樣地攻擊軍事和民用設施，這場最新爆發的衝突可能帶來的世界末日後果，任何人都不應抱持任何懷疑。他指出，伊朗的猛烈反擊出乎觀察家的預料，讓人震驚。在他撰文時伊朗直接或間接攻擊了最少11個國家，包括以色列、美國駐科威特大使館、阿聯酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦和阿曼，以及英國駐塞浦路斯軍事基地，意大利和法國在區內的設施。這只是短短幾天內發生的事。他又認為，美國極有可能捲入中東的地面戰爭，而幾個世紀以來中東一直是無數軍事冒險的墳場，並警告俄羅斯等國家或從中得益。俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍持續中。Shirreff認為，世界的命運取決於美國能否盡快擺脫中東混亂而危險的情況。

伊朗局勢｜伊朗區內敵友國家 《每日郵報》指，伊朗在中東既有盟友，也有敵人，與穆斯林分為什葉派和遜尼派有關，還有石油和天氣然財富、民族主義，以及與西方關係等因素。全球穆斯林有超過五分四屬遜尼派，而阿拉伯國家和巴基斯坦主要為遜尼派信徒，而伊朗與鄰國伊拉克和阿塞拜疆則主要是什葉派信徒，也門、黎巴嫩、沙特阿拉伯和巴林也有很多什葉派信徒。而目前在中東地區，土耳其、黎巴嫩、伊拉克和也門是親伊朗的。埃及、阿曼、巴基斯坦則被視為中立。而反伊朗的有亞美尼亞、敘利亞、約旦、阿塞拜疆、科威特、阿富汗、巴林、卡塔爾、阿聯酋和沙特阿拉伯。