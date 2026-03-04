伊朗局勢｜伊朗公開龐大地下「導彈城」美軍盟友高價攔截大量無人機 恐陷消耗戰(有片)

伊朗發布影片展示一個規模龐大的地下隧道系統，隧道內滿布整排導彈與一架又一架的「沙赫德」(Shahed)無人機，據報沙赫德無人機造價僅需數萬美元，而且生產時間短，外界關注美軍及盟友恐會陷入長久消耗戰，代價高昂。
影片中的鏡頭以無人機航拍方式呈現，背景伴隨滴答作響的倒數時鐘聲，強調伊朗以低成本大量製造武器的能力。在其中一幕中，一幅牆壁至牆壁的巨型掛畫似乎描繪了已故最高領哈梅內伊，俯視着整個地下武器庫。隧道內亦懸掛多面伊朗國旗，鏡頭亦捕捉到載滿無人機發射器的卡車，每輛車上可搭載4架沙赫德無人機。
500多架無人機值2700萬美元 花逾7億美元攔截
在連日互相攻擊中，愈來愈多西方國家與海灣盟國憂慮，現有的昂貴防空系統正以無法負荷的速度被消耗。美製愛國者攔截彈每枚造價高達400萬至500萬美元，而薩德反導系統的攔截彈則約為1,300萬美元。
美國華府智庫Stimson Center安全專家Kirsty Grieco指，伊朗早前向阿聯酋發射了541架無人機，估計所花費的金額約為1,100萬至2,700萬美元，而阿聯酋成功攔截約506架，估計用了價值介乎2.53億至7.59億美元的攔截武器。據估計，伊朗目前有8萬至10萬架沙赫德無人機及1,500枚彈道導彈，並估計每月可生產200至500架無人機及100枚導彈，戰事拖長將對美國盟友不利。