伊朗局勢｜伊朗公開龐大地下「導彈城」美軍盟友高價攔截大量無人機 恐陷消耗戰(有片)

伊朗發布影片展示一個規模龐大的地下隧道系統，隧道內滿布整排導彈與一架又一架的「沙赫德」(Shahed)無人機，據報沙赫德無人機造價僅需數萬美元，而且生產時間短，外界關注美軍及盟友恐會陷入長久消耗戰，代價高昂。

影片中的鏡頭以無人機航拍方式呈現，背景伴隨滴答作響的倒數時鐘聲，強調伊朗以低成本大量製造武器的能力。在其中一幕中，一幅牆壁至牆壁的巨型掛畫似乎描繪了已故最高領哈梅內伊，俯視着整個地下武器庫。隧道內亦懸掛多面伊朗國旗，鏡頭亦捕捉到載滿無人機發射器的卡車，每輛車上可搭載4架沙赫德無人機。