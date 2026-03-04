伊朗局勢｜英媒：以色列入侵德黑蘭街道攝影機 掌握哈梅內伊日常交通路線

伊朗最高領袖哈梅內伊死於美國與以色列聯合空襲下，英國《金融時報》報道，以色列早已耗時多年入侵德黑蘭的交通路況攝影機，並監視哈梅內伊的保鏢，為擊殺他的行動做好準備。 報道指，上周六(2月28日)，當伊朗高官身邊訓練有素且忠誠的保鏢和司機們來到德黑蘭巴斯德街(Pasteur Street)附近執勤，在哈梅內伊於巴斯德一帶的官邸內被以色列空襲擊殺時，以色列當局正監視著一切。 兩名知情者透露，以色列多年前早已入侵德黑蘭幾乎所有交通路況攝影機，將影像加密後傳送至特拉維夫及以色列南部的伺服器。當中有一部攝影機的角度特別有用，讓以色列得以掌握哈梅內伊、保鏢和司機等人習慣停放私家車的位置，並一窺這個高度戒備區域的日常運作。

伊朗局勢｜以色列用 演算法構建哈梅內伊的「生活模式」 此外，以色列還用複雜的演算法，將哈梅內伊保鏢們的資料整理成檔案，包括住址、執勤時間、上下班路線，最重要的是他們平常負責保護和護送的人，藉此構建情報官員所指的「生活模式」。 與此同時，以色列還能干擾德黑蘭巴斯德街附近約十幾座手機基站的特定組件，能使手機在撥打時顯示「繁忙」狀態，導致哈梅內伊的保安團隊無法收到預警。

伊朗局勢｜以色列情報官員：熟悉 德黑蘭如耶路撒冷

一名以色列現任情報官員指出，早在空襲之前，「我們對德黑蘭的了解已像對耶路撒冷那樣熟悉」，「當你(對一個地方)瞭如指掌，如同熟悉自己成長的街道時，任何細微異狀都無所遁形」。 美媒早前引述消息指，以色列情報部門早已掌握哈梅內伊等人的行蹤，原本預計哈梅內伊上周六晚將在德黑蘭跟政府高層開會，但情報人員最新掌握會面將在當日上午進行，因此美以提前空襲。報道指，美國中情局(CIA)精準定位哈梅內伊等人在德黑蘭的官邸開會後，把情報交給以色列。

伊朗局勢｜美國國防部高官：哈梅內伊死於以色列空襲 美國國防部政策高官科爾比(Elbridge Colby)周二(3日)在參議院軍事委員會作證時指出，擊殺哈梅內伊及多名伊朗高層官員的空襲，並非美國軍事行動的一部分。參議員追問伊朗政權更替是否美國軍事行動目標，科爾比稱「那些是以色列的行動」，暗示哈梅內伊等人在以色列空襲中身亡。 科爾比接著說明：「這場軍事行動的目標……聚焦於處理伊朗對我們、我們的基地、我們的部隊等施以軍事力量的能力，以及對區域內外盟友和夥伴的威脅。」民主黨參議員里德(Jack Reed)再追問擊殺哈梅內伊如何符合上述目標，科爾比重申，他「談的是美國軍事行動目標」，針對伊朗領導層的攻擊，是以色列的行動。他強調，美國軍事行動的重點在於削弱伊朗使用軍備的能力，而非尋求政權更替。

國務卿魯比奧周一透露，美國是在得知以色列準備攻擊後才採取行動，暗示美國角色較為被動。