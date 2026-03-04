伊朗局勢｜專家：若中東戰事拉長 恐推升日本消費物價0.6% 日本二手車出口中東也受拖累

美國與以色列攻擊伊朗後，已開始影響日本企業出口抹茶、二手車等貨品到中東。另外，日本經濟學家估計，若衝突持續且霍爾木茲海峽無法通航，恐推升日本消費物價0.6%。 日本放送協會(NHK)報道，日本智庫瑞穗研究與技術公司(Mizuho Research & Technologies)首席日本經濟學家服部直樹估算，若這次中東戰爭拉長，且霍爾木茲海峽無法通航，假設截至日本時間3月4日的原油價格，從每桶75美元左右上升到90美元，日本的消費物價可能被推升約0.6%。 而這個試算結果也推算油價和食品等價格上漲，進而會使兩人以上家庭的支出，每年平均增加約2萬2,000日圓。服部直樹分析，「如果這種情況真的出現，將難以預期實質薪酬將有上升，穩健的經濟增長也可能亮起黃燈。」

另外，中東各國關閉空域，影響民航機飛行，這也連帶波及日本公司出貨。靜岡縣一間製茶公司外銷抹茶到阿聯酋等地，但在中東各地關閉空域的影響下，運往杜拜的產品卡在日本成田機場。而且杜拜客戶的餐廳也持續停業，使這家日本公司也無法在本周出貨，考慮出貨到其他國家。

此外，日本的二手車外銷也受到影響。朝日電視台報道，千葉縣二手車出口公司Japan Career保管數百輛二手車，包括法拉利、林寶堅尼等品牌，不少要價超過數千萬日圓的高級車要銷往阿聯酋等中東國家。一般而言，這間公司整理完車輛與完成出口手續後就會把車輛交給船公司。不過，隨著霍爾木茲海峽被封鎖，狀況出現變化。 Japan Career社長藤原正幸指出，「原本車輛正在裝上船，但今早突然接到通知說要停止出港」。由於已完成手續、正在港口等待裝船的車輛，已被視為出口車輛，一旦船班取消，就必須重新辦理「進口手續」，再運回自家空間存放。

藤原預測，「原定銷往中東的車輛，在中東局勢緩和之前，恐怕都要暫時保管在日本。若中東當地經濟狀況惡化，甚至可能出現要求在日本處理、重新拍賣出售的情況，車輛流向也可能因此改變」。 日本2025年銷往中東的汽車出口額超過2萬4,000億日圓，創歷史新高。若僅看二手車，阿聯酋以22萬輛居首。對日本汽車業而言，中東是重要的出口市場，因此外界憂慮未來會進一步受影響。