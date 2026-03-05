熱門搜尋:
國際
出版：2026-Mar-05 10:15
更新：2026-Mar-05 10:15

伊朗局勢｜美國證實斯里蘭卡海域擊沉伊朗戰艦　釀至少80死(有片)

美軍一艘潛艇在印度洋公海用魚雷，擊沉一艘伊朗軍艦(影片截圖)

adblk4

斯里蘭卡當局4日稱有1艘伊朗戰艦遭擊沉在該國附近，至少有80人死亡，已打撈到多具遺體，據傳該艦當時正要返回伊朗。稍早美國防長赫格塞斯（Peter Hegseth）證實，是美國潛艇在印度洋擊沉該艦。

《路透社》報道，斯里蘭卡海軍與國防部消息人士4日表示，一艘伊朗戰艦在斯里蘭卡印度洋沿岸遭到潛艇攻擊，之後發出求救訊號，而當時附近海域並未發現任何飛行器或其他船隻。

美防長赫格塞斯4日稱，美國潛艇在印度洋擊沉1艘伊朗戰艦。（圖／路透）
伊朗海軍「德納」號護衛艦(Iris Dena) (網上圖片)
美以襲伊朗 伊朗軍艦遭美軍擊沉，獲救船員送院。(路透社)
美以襲伊朗 伊朗軍艦結束軍演返伊朗途中受襲。(路透社)

至少101人失蹤

目前已知至少80人死亡，也打撈到多具遺體，還有至少101人失蹤，另有約32人獲救送醫。斯里蘭卡當局稱，該艘伊朗戰艦是巡防艦。美防長赫格塞斯對外宣稱，是美國潛艇擊沉該艦。

adblk5

報道也指出，斯里蘭卡外交部副部長告訴當地媒體，事發當下，那艘戰艦正在印度洋，本來要從印度東部的港口返回伊朗。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

