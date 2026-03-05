美軍一艘潛艇在印度洋公海用魚雷，擊沉一艘伊朗軍艦(影片截圖)

斯里蘭卡當局4日稱有1艘伊朗戰艦遭擊沉在該國附近，至少有80人死亡，已打撈到多具遺體，據傳該艦當時正要返回伊朗。稍早美國防長赫格塞斯（Peter Hegseth）證實，是美國潛艇在印度洋擊沉該艦。

《路透社》報道，斯里蘭卡海軍與國防部消息人士4日表示，一艘伊朗戰艦在斯里蘭卡印度洋沿岸遭到潛艇攻擊，之後發出求救訊號，而當時附近海域並未發現任何飛行器或其他船隻。