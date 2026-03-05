哈梅內伊兒子料成伊朗最高領袖

伊朗最高領袖哈梅內伊遭美以空襲擊殺，其繼任人選成為焦點，將影響這場衝突的走向。伊朗消息人士透露，哈梅內伊的二兒子穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)在空襲時不在德黑蘭避過一劫，在眾多接班人選中呼聲最高。有報道甚至聲稱，穆傑塔巴已獲選為伊朗最高領袖，但有待哈梅內伊葬禮過後才正式宣布。據悉，穆傑塔巴在政府無正式官職，鮮有公開露面，屬中階教士，但與伊朗革命衛隊關係密切，屬反美強硬派。若他掌管伊朗，美伊的敵對關係將不會改變。以色列則揚言會狙擊哈梅內伊的任何繼任人。

大部分外媒稱，由教士組成、選出伊朗最高領袖的「專家會議」接近選出伊朗新領袖。伊朗傳媒則引述知情人士指出，在伊朗革命衛隊的壓力下，專家會議選出56歲的穆傑塔巴為下一任最高領袖。伊朗的消息人士向路透社稱，美以空襲摧毀最高領袖住所，導致哈梅內伊與妻子、另一名兒子和一些高級將領身亡。雖然伊朗過往不接受類似世襲君主制的神權統治，但因哈梅內伊與妻子離世被強硬派視為烈士，令穆傑塔巴得以接任。

有反伊朗組織稱，穆傑塔巴雖無官職，卻擔任父親顧問、心腹、把關者和協調各方勢力等角色。因此，他雖無正式官職，相信有能力領導政府。創立伊朗伊斯蘭共和國、首任最高領袖霍梅尼的孫兒哈桑也是熱門人選，他來自改革派政治陣營，屬溫和派，但對手穆傑塔巴背後有革命衛隊支持，勝算甚高。以色列防長卡茨表示，任何由伊朗恐怖主義政權選出的領袖，會繼續及領導行動摧毀以色列、威脅美國、自由世界和區內國家，以及鎮壓伊朗人民，都會被鏟除，不論他們是甚麼名字或藏在何處。