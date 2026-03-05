伊朗局勢｜美國參院否決限戰議案　共和黨支持特朗普動武

美國參議院當地時間4日以53比47的投票結果，封殺一項旨在限制總統特朗普對伊朗動武權力的兩黨決議案，幾乎完全沿黨派路線劃分，除各一名議員跨黨投票外，共和黨人全數反對、民主黨人全數支持。
據《路透社》報道，此次決議案由民主黨人主導提出，少數共和黨議員亦連署支持，核心訴求是要求對伊朗的任何軍事行動須經國會授權，以落實美國憲法賦予國會的宣戰職責。然而，反對方堅持特朗普的軍事行動合法，屬於三軍統帥保衛美國的正當權力，並指控支持者此舉將危及美軍安全。
「這不是一場永久戰爭」
參議院外交關係委員會主席、愛達荷州共和黨參議員里施（Jim Risch）在反對演說中表示：「這不是一場永久戰爭，根本遠遠談不上，這場衝突將會很快結束。」
民主黨參議院領袖、紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）則批評：「今天參議員面臨一個選擇，是站在厭倦中東戰爭的美國人民這一邊，還是站在特朗普那邊，讓美國莽撞捲入另一場大多數美國人強烈反對的戰爭。」
決議案主要提案人之一、弗吉尼亞州民主黨參議員提凱恩（Tim Kaine）表示，他在前一日的國會機密簡報中，已呼籲特朗普政府向國會尋求戰爭授權，但對方的態度讓他確信，政府認為無論對任何國家動武，都不需要取得國會同意。
11月中期選舉臨近
《路透社》與益普索（Ipsos）3月3日公布的民調顯示，僅四分之一的美國人支持對伊朗動武，約半數認為特朗普過於輕易訴諸武力。隨着11月中期選舉臨近，若伊朗衝突持續延燒，恐對選情造成影響。
眾議院預計當地時間3月5日就類似的伊朗戰爭授權決議案進行表決。眾議院議長、路易斯安那州共和黨眾議員強森（Mike Johnson）表示，他認為眾院有足夠票數否決該決議案，並警告若國會投票限制三軍統帥完成任務，將是「非常危險的事」。即便決議案同時通過參眾兩院，仍須在兩院各取得三分之二多數，方能推翻特朗普的否決議案權。
