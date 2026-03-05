伊朗局勢｜美國參院否決限戰議案　共和黨支持特朗普動武

美國參議院當地時間4日以53比47的投票結果，封殺一項旨在限制總統特朗普對伊朗動武權力的兩黨決議案，幾乎完全沿黨派路線劃分，除各一名議員跨黨投票外，共和黨人全數反對、民主黨人全數支持。

據《路透社》報道，此次決議案由民主黨人主導提出，少數共和黨議員亦連署支持，核心訴求是要求對伊朗的任何軍事行動須經國會授權，以落實美國憲法賦予國會的宣戰職責。然而，反對方堅持特朗普的軍事行動合法，屬於三軍統帥保衛美國的正當權力，並指控支持者此舉將危及美軍安全。