金正恩視察新型驅逐艦 可連續發射艦對地戰略巡航導彈 展示北韓海上核戰力

中東烽煙四起之際，北韓官媒周四(5日)報道，領導人金正恩連續兩天視察即將服役的5,000噸級北韓新型驅逐艦「崔賢號」，檢視海軍官兵訓練狀況並觀摩艦對地戰略巡航導彈試射。分析指，金正恩此番舉動，旨在展現北韓於海上的核武戰力。 北韓官媒朝中社報道，金正恩在本月3日、4日一連兩天登上位於南浦造船廠的崔賢號，了解海軍人員艦艇運用的訓練情況、艦艇性能、作戰能力等。金正恩於3日視察後表示，艦艇機動性「滿足作戰運用需求」，稱是「國家海上防衛力量的新象徵」。

金正恩：北韓每年建造兩艘5000噸級或以上軍艦 北韓勞動黨第九屆代表大會上月26日閉幕，金正恩會上發表工作總結報告，勾劃出五年計劃施政方針。金正恩視察崔賢號時指出，在新五年計劃期間，每年應建造兩艘同級或更高級別水面艦，並準確執行大規模水面艦戰力建設計劃。金正恩指出：「海軍核武裝化正令人滿意地推進，我們海軍將具備強大攻擊力，這是完全的防衛力量。」

平壤首度展示艦艇具備連續發射巡航導彈能力 報道指，金正恩在4日觀摩了崔賢號進行的艦對地戰略巡航導彈試射。官媒公開的照片顯示，崔賢號至少連續發射4枚巡航導彈，金正恩在岸上觀看發射過程。 南韓韓聯社指出，雖然北韓去年4月底公開過艦對地戰略巡航導彈試射畫面，但這次是首度展示艦艇具備連續發射巡航導彈的能力。 分析：北韓展示海陸都能大量發射導彈 南韓國防安全論壇事務總長申鐘宇(音譯)分析指，平壤此舉旨在透過可搭載戰略核彈頭的巡航導彈連續發射，展示北韓的海上核武戰力，並向外界顯示其不僅在陸上，也能在海上同時大量發射導彈的能力。

南韓軍方則指，4日上午已在北韓南浦一帶偵測到多枚巡航導彈發射，強調在堅固的韓美聯合防衛下，將維持對任何挑釁作出壓倒性回應的能力及準備。