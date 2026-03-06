印尼峇里島現「人體殘肢」　烏克蘭富商兒子疑遭仇家綁架兼撕票

印尼峇里島現「人體殘肢」 疑烏克蘭富商兒子遭仇家綁架兼撕票

印尼渡假勝地峇里島的河口上月底驚現人體殘肢，包括頭顱、右腿、上胸部及臟器等，法醫判斷，殘肢被發現時死者已身亡約3天。當地官員依據殘肢上的紋身判斷死者的身分疑為在當地旅遊時遭綁架的烏克蘭富商之子Igor Komarov。 28歲的Igor是Oleksandr "Narik" Petrovsky之子。其父是烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）具有廣泛商業影響力的名人，與政界關係深厚，並被指與犯罪集團有關聯。不過，其父未被定罪。 綁架發生於峇里島金巴蘭（Jimbaran）海濱區，當地深受俄羅斯及烏克蘭旅客青睞。一群男子駕駛多輛車組成車隊襲擊駕駕駛電單車的Igor，並將其強行帶走。

Igor遭綁架時正與網紅女友一同旅遊。外界推測，她在情人節當日於社交平台發布的與Igor的合照，或無意間洩露了他的所在位置，讓綁匪得以鎖定目標。 疑求父親支付1000萬美元贖金 Telegram頻道「MASH」流出一段畫質粗糙的影片顯示，Igor雙眼瘀青、有明顯傷痕，以烏克蘭語懇求父親支付1000萬美元贖金給綁匪，「媽媽、爸爸，求你們救我，你們偷走了他們要的那1000萬，請把這1000萬還給他們」。 據Igor在長達3分鐘的影片所述，綁匪是烏克蘭的犯罪家族成員，他們策劃這次綁架行動是為了取回Narik從他們那裡騙走的1000萬美元。但此說法無法獲得核實。

Igor提到自己腳斷了，肋骨也被打傷，「感染快開始了，我快死了…我懇求你們，求你們幫我…不要找任何其他人，黑道幫不了你，警察也幫不了你」。警方仍在核實影片的真實性。

警方透過其中一輛被用於犯案的車輛GPS定位，追蹤至塔巴南（Tabanan）一棟豪華別墅，現場雖已人去樓空，但留有受害者的手機與手提包，以及與車輛內部一致的血跡。 警方發言人Ariasandy表示，「DNA樣本將與通報失蹤或遭綁架案件的家屬樣本進行比對，包括此前通報的外國公民案件。我們不能妄加猜測，所有可能性都在調查之中，結論必須建立在科學調查與法醫鑑定的基礎上」。

DNA結果待確認 法醫3月1日表示，他們已將Igor身上的紋身與河中發現的屍體比對，發現「部分吻合」。不過，詳細的DNA鑑定結果仍待確認。 目前一名以假護照租用車輛、代號「CH」的涉案外國男子已遭警方拘押，另有6名外籍疑犯被通緝。其中4人已從峇里島潛逃出境，另外2人據信仍藏匿於島上或印尼其他省份。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章