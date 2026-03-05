熱門搜尋:
國際
出版：2026-Mar-05 19:32
更新：2026-Mar-05 19:32

伊朗局勢｜美軍基地遭炸毀 戰艦擊落伊朗戰機全屬AI生成

伊朗局勢

戰艦擊落伊朗戰機為假片。(互聯網)

在AI年代，有片並不代表真相。美以與伊朗開戰，網上假資訊氾濫；其中一段瘋傳短片，見到一艘戰艦猛烈開火，射向藍天上的戰機，標題為伊朗戰機與美國戰艦對決。該片自3月2日起出現於社交平台X，累計逾700萬人次觀看。片中「海量」炮彈如箭矢般射向戰機，戰機最後被擊中著火墜落海面。畫面看來很逼真，但其實是AI生成。有關場面似乎源自軍事射擊遊戲《戰爭雷霆》(War Thunder)。另外，美國駐伊拉克美軍基地遭伊朗襲擊，部分網傳圖片見到產生巨大火球，經英國廣播公司(BBC)查證也屬假圖。另有類似爆炸圖片指駐沙特阿拉伯美軍基地遭導彈襲擊爆炸，也屬虛假消息。

伊朗局勢｜杜拜全球最高大廈哈利法塔陷火海屬假片

網上的假片假圖還包括阿聯酋城市杜拜全球最高大廈哈利法塔被炮彈擊中陷入火海，以及美軍在卡塔爾的雷達被伊朗無人機摧毀。以色列特拉維夫屢遭伊朗攻擊，網上也流傳該市遭導彈擊中產生巨大爆炸的AI生成片段。另外，美國駐沙特阿拉伯利雅得大使館被伊朗無人機襲擊，網上出現的爆炸片段源自一宗公路交通事故，相信是AI生成或編輯。

特拉維夫爆炸AI假片

杜拜哈利法塔陷火海AI假片

