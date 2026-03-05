伊朗局勢｜美軍基地遭炸毀 戰艦擊落伊朗戰機全屬AI生成

在AI年代，有片並不代表真相。美以與伊朗開戰，網上假資訊氾濫；其中一段瘋傳短片，見到一艘戰艦猛烈開火，射向藍天上的戰機，標題為伊朗戰機與美國戰艦對決。該片自3月2日起出現於社交平台X，累計逾700萬人次觀看。片中「海量」炮彈如箭矢般射向戰機，戰機最後被擊中著火墜落海面。畫面看來很逼真，但其實是AI生成。有關場面似乎源自軍事射擊遊戲《戰爭雷霆》(War Thunder)。另外，美國駐伊拉克美軍基地遭伊朗襲擊，部分網傳圖片見到產生巨大火球，經英國廣播公司(BBC)查證也屬假圖。另有類似爆炸圖片指駐沙特阿拉伯美軍基地遭導彈襲擊爆炸，也屬虛假消息。