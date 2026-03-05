美軍中東最大基地差2分鐘被炸掉 卡塔爾戰機及時擊落伊朗轟炸機

美以與伊朗的衝突周四進入第6天並不斷升級。有報道指，美國中情局支持的伊朗庫爾德武裝組織擬在美軍空襲支援下，在伊朗境內展開地面戰。另方面，美國有線新聞網絡(CNN)揭露，伊朗兩架轟炸機周一早上只差2分鐘便炸毀美軍駐卡塔爾的中東最大基地。在警告無效後，卡塔爾戰機升空與伊朗戰機「交戰」，最後開火擊落伊朗轟炸機。
CNN引述兩名消息人士報道，伊朗革命衛隊派遣兩架蘇聯時代的蘇24戰術轟炸機飛向美軍烏代德空軍基地(al-Udeid Air Base)和卡塔爾經濟命脈、天然氣重鎮拉斯拉凡(Ras Laffan)，烏代德空軍基地駐有1萬名美軍。一名消息人士稱，伊朗轟炸機距目標僅2分鐘。另一消息人士則說，目視可辨識到伊朗戰機，並拍攝到掛載著炸彈與導引武器。卡塔爾透過無線電警告兩架戰機，但對方無回應，並降至80呎低空飛行以躲避雷達探測。
伊朗局勢｜卡塔爾空軍首度空中交戰
基於「時間緊迫」及當時的證據，伊朗戰機被識別為「敵人」。卡塔爾派出其戰機及一架F15戰機升空，與伊朗戰機在空中「交戰」，最後將之擊落。兩架伊朗戰機墜落卡塔爾水域。卡塔爾軍方周二在簡報會上曾稱，派員搜索伊朗機師。CNN指，這是自最高領袖哈梅內伊被擊殺後，伊朗首次派出人手駕駛的飛機攻擊鄰國，亦是卡塔爾空軍部隊首度空中交戰。美國參謀長聯席會議主席凱恩周三在簡報會上承認該事件，但未說明伊朗轟炸機目標，只稱卡塔爾戰機首次擊落兩架伊朗轟炸機。卡塔爾首相穆罕默德致電伊朗外長阿拉格齊，形容事件為「升級」舉動，顯示伊朗無意為局勢降溫或尋求解決方法。
伊朗局勢｜傳美助伊朗庫爾德武裝打地面戰
CNN報道指，周二在國會的閉門簡報會上，特朗普政府官員承認伊朗的無人機是重大威脅，美國的防禦系統無法將它們全部攔截，防長赫格塞思和凱恩均承認超乎他們預計。伊朗的無人機低空和緩慢飛行，逃避防空系統的能力較彈道導彈為強。另有消息指，官員試圖淡化有關無人機的威脅，指波斯灣國家有充足攔截彈藥。
美國總統特朗普和政府官員均稱，無意派地面部隊作戰。路透社引述消息指，伊朗的庫爾德武裝組織徵詢美國如何在伊朗西部攻擊伊朗安全部隊。有報道指，特朗普表示，如果庫爾德武裝組織想控制伊朗西部，將提供空中支援。另有美國和以色列官員則稱，庫爾德武裝部隊準備在伊朗西北部發動戰鬥。