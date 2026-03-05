美軍中東最大基地差2分鐘被炸掉 卡塔爾戰機及時擊落伊朗轟炸機

美以與伊朗的衝突周四進入第6天並不斷升級。有報道指，美國中情局支持的伊朗庫爾德武裝組織擬在美軍空襲支援下，在伊朗境內展開地面戰。另方面，美國有線新聞網絡(CNN)揭露，伊朗兩架轟炸機周一早上只差2分鐘便炸毀美軍駐卡塔爾的中東最大基地。在警告無效後，卡塔爾戰機升空與伊朗戰機「交戰」，最後開火擊落伊朗轟炸機。

CNN引述兩名消息人士報道，伊朗革命衛隊派遣兩架蘇聯時代的蘇24戰術轟炸機飛向美軍烏代德空軍基地(al-Udeid Air Base)和卡塔爾經濟命脈、天然氣重鎮拉斯拉凡(Ras Laffan)，烏代德空軍基地駐有1萬名美軍。一名消息人士稱，伊朗轟炸機距目標僅2分鐘。另一消息人士則說，目視可辨識到伊朗戰機，並拍攝到掛載著炸彈與導引武器。卡塔爾透過無線電警告兩架戰機，但對方無回應，並降至80呎低空飛行以躲避雷達探測。