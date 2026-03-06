國際貿易法院裁定 美海關須連利息退還千億違憲關稅

美國聯邦最高法院上月裁定特朗普政府去年依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收的關稅越權、違憲後，美國國際貿易法院周三下令海關及邊境保護局退還不合法徵收的關稅連同利息，並須交代退款進度等，估計涉及逾1,700億美元。此裁決對退款程序作出明確指引，可加快向進口商退款，但外界預計華府會提出上訴或申請暫緩執行裁決，試圖拖延或阻止退款。 特朗普政府正面臨逾2,000宗關稅退款訴訟，其中田納西州阿特穆斯過濾技術公司(Atmus Filtration)早前入稟設於紐約的美國國際貿易法院，提出該公司有權獲得關稅退款。法官伊頓作出裁決，指出根據聯邦最高法院判決，政府不能根據IEEPA徵收關稅，因此海關及邊境保護局須向所有受影響進口商，連同利息退還已徵收的不合法關稅，並須在本周五的聆訊中交代退款計劃。法官指，當局向來會定期退還額外繳付的關稅，這次應可同樣透過設定系統退款。

估算已收取逾1300億美元關稅 據悉，所有經海關及邊境保護局進口的貨物，都會進入「清算」程序，該部門會針對應繳稅款發出最終核算文件。完成清算程序後，進口商有180日時間對關稅提出異議，180日後清算結果便有法律效力。伊頓法官下令海關停止對仍在清算程序中的貨物徵收IEEPA關稅。若貨物已完成清算，海關必須在不計入IEEPA關稅之下重新計算。 海關及邊境保護局回應稱，希望有最多4個月時間評估退款選項。根據賓夕法尼亞大學沃頓商學院預算模型中心的估算，美國政府透過特朗普去年1月上台以來推行的關稅措施，截至去年12月中已收取逾1,300億美元(約10,140億港元)稅款，最終可能須退還高達1,750億美元(約13,650億港元)。

逾30萬間進口商已支付上述關稅，大部分為中小企，他們希望當局採用低成本的簡單退款機制。有進口商對路透社表示，若要控告政府或面對繁瑣行政程序，寧放棄退款。 財長：關稅本周內將增至15% 最高法院上月裁定，特朗普政府依IEEPA徵收的關稅違憲，包括對幾乎所有其他國家徵收的對等關稅。法官認為，總統無權單方面制訂或調整關稅，因徵稅權明確地屬於國會。特朗普政府隨即引用《貿易法》第122條款向全球徵收10%關稅，特朗普並揚言會提高稅率至15%。但依相關條款徵稅只可實施150天，若延長便須國會通過。財長貝森特周三表示，估計本周內全球關稅將從10%增至15%，又稱華府會動用《貿易法》第301條款及《貿易擴展法》第232條款等，令關稅稅率在150天內回復至最高法院裁決前的水平。