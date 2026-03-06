伊朗局勢｜特朗普稱須參與遴選伊朗新領袖　拒接受哈梅內伊兒子

美以與伊朗的衝突不斷升級，美國總統特朗普表示，他必須親自參與選出伊朗下一任領導人的過程，表明被擊殺伊朗最高精神領袖哈梅內伊的兒子穆傑塔巴是不可接受的人選。

已故最高領袖哈梅內伊的兒子穆傑塔巴目前被視為接替熱門人選，不過特朗普在當地星期四接受訪問時說，穆傑塔巴是最有可能繼任伊朗領導人，但表明不接受這個結果，如果伊朗的新領導人繼續執行哈梅內伊的政策，將迫使美國在五年內重返戰爭，希望由一個能為伊朗帶來和諧與和平的人領導伊朗，他形容穆傑塔巴是並不重要的人物，伊朗正在浪費時間，他必須參與任命，正如委任委內端拉代總統羅德里格斯一樣。

特朗普又鼓勵駐紮在伊拉克的伊朗庫爾德反政府武裝越境進入伊朗，對伊朗安全部隊發動地面襲擊。另外，特朗普表示，正密切關注伊朗附近的重要航運通道霍爾木茲海峽的動向，有信心確保霍爾木茲海峽保持暢通。