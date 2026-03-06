伊朗戰火未歇 特朗普點名一國家成下個目標：時間問題

美國總統特朗普1月派軍隊赴委內瑞拉擄獲總統馬杜羅，2月又與以色列聯手對伊朗發動「斬首行動」，擊斃最高領袖哈梅內伊。現時美以與伊朗於中東的衝突不斷升級，特朗普表示，他想先解決伊朗的戰事，然後再處理古巴的問題，但沒有具體說明下一步計劃。

特朗普周四(3日)在白宮接見去年美國職業足球大聯盟盃冠軍，由阿根廷球王美斯領軍的邁阿密國際隊，他發言時稱想先解決伊朗的戰事，「我們想要先解決、完成這件事，之後你們和許多優秀人士回到古巴只是時間問題。」特朗普還對國務卿魯比奧說：「你在古巴方面的工作表現非常出色。」魯比奧是出生於邁阿密的古巴移民之子。

特朗普另向美媒表示伊朗政權垮台後，古巴也會垮台，他正​透過扼殺古巴經濟迫使該國談判，美方已切斷古巴所有石油及資金來源。他又指古巴問題「存在50年了」，對他來說「小事一樁」

美國與委內瑞拉恢復外交關係

另外，美國與委內瑞拉恢復外交關係。委內瑞拉外長希爾說，委內瑞拉和美國政府通過外交對話，雙方已決定恢復外交和領事關係。希爾表示，委方已準備好同美方走向基於相互尊重、主權平等和合作的建設性對話新階段，相信這一進程會增進理解，為積極互利的雙邊關係創造機會。美國國務院同日發表聲明說，指兩國已同意恢復外交和領事關係。委內瑞拉在2019年1月與美國斷絕外交關係。今年1月3日，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制總統馬杜羅及其妻子，並將他們帶到美國。