中大教授悉尼穿中學生校服闖名校偷拍被捕 校方：已停職調查(更新)

澳洲傳媒報道，香港中文大學一名46歲男教授上月赴澳洲悉尼旅遊期間，偽裝成當地中學生闖入多間名校，至少偷拍了36名學生的照片，最終被捕，判處守行為18個月，獲准今日離境回港。 香港中文大學回覆《am730》稱，得悉並高度關注事件，強調一直非常重視教職人員操守，已暫停該名教員的職務，並將按相關程序成立委員會調查事件，如涉及違反操守，會嚴肅處理。

至少偷拍了36名學生 澳洲《每日電訊報》報道，該名中大46歲李姓教授持有加拿大國藉，上月27日抵達悉尼旅遊，近一周在當地多間頂尖私立中學，包括河景區聖伊格內修斯學院（Saint Ignatius’ College Riverview）、悉尼男子中學（ Sydney Boys High School）、位於夏季山區（Summer Hil）的三一文法學校（Trinity Grammar）和悉尼文法學校（Sydney Grammar School）的校服商店購買校服，假扮成中學生混入群體中，期間至少偷拍了36名學生的照片。 被判處18個月有條件釋放令 報道指他早有前科，2020年曾著校服出現在悉尼文法學校的校園內，並試圖通過郵件向校服供應商購買服裝，及後有人向警方報案。周二下午，身著全套校服的他於悉尼文法學校附近，試圖混入一群男生中，被一名教師發現，隨即報警。

警方發現他身著該校校服，腳邊放著一個書包。隨後，警員搜查其酒店房間，搜出了其他三所學校的校服、兩個USB設備、一台筆記本電腦以及多部存儲了男生照片的手機。法庭文件顯示，他向警方承認曾跟蹤男中學生，但辯稱穿校服和拍照只是他的「個人愛好」。李男被控一項跟蹤恐嚇罪及兩項非法侵入罪，並被拒保釋，周二被羈押在警局。 法官表示，李男的「愛好」令人擔憂。其辯護律師說，李男承認自己的行為「不被認可」，並表示這是需要認真對待的問題。最終，李男對所有罪名認罪，並被判處18個月的有條件釋放令。這意味著遵守相關條件的前提下可以正常活動，他在今日搭乘航班返回香港。