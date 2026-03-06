澳媒：中大教授悉尼穿中學生校服 闖名校偷拍被捕

澳洲傳媒報道，香港中文大學一名46歲男教授上月赴澳洲悉尼旅遊期間，偽裝成當地中學生闖入多間名校，至少偷拍了36名學生的照片，最終被捕，判處守行為18個月，獲准今日離境回港。《am730》正向中大查詢事件。

至少偷拍了36名學生

澳洲《每日電訊報》報道，該名中大46歲李姓教授持有加拿大國藉，上月27日抵達悉尼旅遊，近一周在當地多間頂尖私立中學，包括河景區聖伊格內修斯學院（Saint Ignatius’ College Riverview）、悉尼男子中學（ Sydney Boys High School）、位於夏季山區（Summer Hil）的三一文法學校（Trinity Grammar）和悉尼文法學校（Sydney Grammar School）的校服商店購買校服，假扮成中學生混入群體中，期間至少偷拍了36名學生的照片。

被判處18個月有條件釋放令

報道指他早有前科，2020年曾著校服出現在悉尼文法學校的校園內，並試圖通過郵件向向校服供應商購買服裝，及後有人向警方報案。周二下午，身著全套校服的他於悉尼文法學校附近，試圖混入一群男生中，被一名教師發現，隨即報警。