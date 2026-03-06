伊朗局勢｜澤連斯基稱美國希望烏克蘭　協助中東國家打擊無人機

澤連斯基表示，烏克蘭的夥伴與烏克蘭商討過，然後還有「來自美國人的要求」，他表示已提出指示：「提供必要資源，並派遣能保障安全的烏克蘭專家。」而特朗普就表示：「我願意接受任何國家提供的援助。」澤倫斯基之前表示，烏克蘭願意提供協助，但前提是烏克蘭的防禦能力不被削弱，並且基輔能夠從中獲得利益。他特別指出，烏克蘭願意用攔截無人機換取更多美國愛國者防空系統，以防禦俄羅斯的飛彈。

澤連斯基在社交平台上透露，與中東的國家，如阿聯酋、卡塔爾、巴林、約旦及科威特等進行了通話，並承諾採取「具體措施」，幫助這些國家保衛當地的軍事基地及民用設施免受伊朗的襲擊。澤連斯基指：「他們向烏克蘭提出的要求很明確。任何經歷過伊朗襲擊的人都會遇到一個嚴峻的挑戰，沙赫德無人機，如果沒有相關的專業知識和足夠武器，很難攔截它們。」他指烏克蘭願意協助這些夥伴攔截伊朗的無人機。雖然澤連斯基承認在伊朗的戰事令油價上升，可能令俄羅斯從中獲利，但是他也希望藉今次戰爭中為烏克蘭尋求利益。