美國2姊妹屍體藏行李 28歲母親涉謀殺被捕

美國俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）一名28歲女子Aliyah Henderson因涉嫌殺害2名親生女兒，3月5日被起訴2項加重謀殺罪。兩名死者的遺體被放入行李箱掩埋在淺墳中，被一名放狗人士意外發現，震驚當地社會。

根據《美聯社》，2個行李箱在克里夫蘭南科林伍德（South Collinwood）的高中附近被尋獲，相距約8米。當地法醫辦公室確認，DNA鑑定協助完成身份比對，2名遇害的女童分別為8歲的Mila Chatman以及其同母異父的10歲姊姊Amor Wilson。

米拉的生父DeShaun Chatman透露，直至調查人員通知他關於Mila的死訊前，他已持續尋找女兒長達5年，並多次向法院申請緊急監護權，亦曾透過兒童福利機構嘗試追蹤女兒下落，然而不知道她的居住地。