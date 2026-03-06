美國2姊妹屍體藏行李 28歲母親涉謀殺被捕

美國俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）一名28歲女子Aliyah Henderson因涉嫌殺害2名親生女兒，3月5日被起訴2項加重謀殺罪。兩名死者的遺體被放入行李箱掩埋在淺墳中，被一名放狗人士意外發現，震驚當地社會。
根據《美聯社》，2個行李箱在克里夫蘭南科林伍德（South Collinwood）的高中附近被尋獲，相距約8米。當地法醫辦公室確認，DNA鑑定協助完成身份比對，2名遇害的女童分別為8歲的Mila Chatman以及其同母異父的10歲姊姊Amor Wilson。
米拉的生父DeShaun Chatman透露，直至調查人員通知他關於Mila的死訊前，他已持續尋找女兒長達5年，並多次向法院申請緊急監護權，亦曾透過兒童福利機構嘗試追蹤女兒下落，然而不知道她的居住地。
Chatman職業是廚師，他表示自己與女方沒有結婚，但在女兒出生後曾同居約一年。他表示，「這實在太可怕了」，並提到自己最後一次見到Mila是在2020年，當時女兒年僅3歲。
Chatman補充說，事後才得知Mila生前的住所，距離遺體被發現的地點近在咫尺，「我感到無能為力—我救不到女兒」。
警方調查至今死因未明
Chatman形容Mila個性開朗，「她最愛粉紅色，她深信自己是公主。她永遠都很快樂，是個純粹的孩子」。他又表示，截至目前警方尚未告知2名女童的確切死因。
警方表示，疑犯於於3月4日傍晚在接受初步訊問、並對相關證據進行檢視後遭到拘押。調查人員在搜索其住所期間，在屋內發現另一名外觀看來健康的兒童，已將其移交給兒童及家庭服務部門。
針對本案，克里夫蘭警察局長Dorothy Todd接受訪問時，表示「我們希望找到答案，這是極為悲痛的事件」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章