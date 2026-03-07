特朗普怒撤國土安全部長諾姆　涉不倫戀及作證失言

曾被視為美國總統特朗普愛將的美國國土安全部長諾姆，突遭撤換職務，多名消息人士透露，她在國會聽證會對是否與幕僚發生不倫關係，未作出明確否認，惹怒特朗普，成為壓垮她政治前途「最後一根稻草」。

「氣得像一隻殺人蜂」

綜合美媒報道，特朗普（Donald Trump）隨後提名奧克拉荷馬州共和黨參議員穆林（Markwayne Mullin）接任國土安全部長，這也是他第二任期內首次內閣人事重大調整，至於諾姆（Kristi Noem）將轉任「美洲盾牌特使」（Special Envoy for the Shield of the Americas）。

消息人士指出，諾姆日前在眾議院聽證會上，被詢問是否與其部屬盧萬多夫斯基（Corey Lewandowski）發生「性關係」，她並未正面否認。白宮內部人士透露，特朗普在聽證會後非常震怒，一名共和黨參議員形容：「總統當時氣得像一隻殺人蜂（mad as a murder hornet）。」