日本海關過去一年截獲逾3萬宗侵權物品　指逾八成來自中國

日本財務省今日（6日）公布，在去年在海關揭發的侵權物品案件，共有3.1萬宗，雖然比之前一年下跌了3.8%。但仍是發表數字以來第3多，同時亦是連續3年超過3萬宗，當中有超過8成的侵權物品來自中國。而東京海關公布，去年檢獲的侵權物品有73萬件，來自中國超過6成。

財務省公布，2025年在海關揭發的進口侵權物品案件有31,760宗，比2024年下跌3.8%，不過仍是統計以來第3高。當中假冒的電子產品數量增加，當中包括仿冒名牌耳機及電池等。另外不少假貨來自電商平台銷售。財務省官員提醒國民，如果商品的價錢過低，要避免購買。而按地方劃分，有26,292宗的侵權物品來自中國，佔全部超過8成。