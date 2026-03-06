日本海關過去一年截獲逾3萬宗侵權物品　指逾八成來自中國

日本財務省今日（6日）公布，在去年在海關揭發的侵權物品案件，共有3.1萬宗，雖然比之前一年下跌了3.8%。但仍是發表數字以來第3多，同時亦是連續3年超過3萬宗，當中有超過8成的侵權物品來自中國。而東京海關公布，去年檢獲的侵權物品有73萬件，來自中國超過6成。
財務省公布，2025年在海關揭發的進口侵權物品案件有31,760宗，比2024年下跌3.8%，不過仍是統計以來第3高。當中假冒的電子產品數量增加，當中包括仿冒名牌耳機及電池等。另外不少假貨來自電商平台銷售。財務省官員提醒國民，如果商品的價錢過低，要避免購買。而按地方劃分，有26,292宗的侵權物品來自中國，佔全部超過8成。
其他地方海關亦公布侵權物品數量，當中東京海關表示，去年搜獲的侵權物品達統計最多的73萬件以上，其中有464,508件，涉及3,065宗案件來自中國，當中佔整體件數的63.7%及個案宗數的62.6%。九州門司海關亦公布，去年的侵權物品個案有1,829宗，比之前一年上升12個百分點，連續3年增加，當中一半來自中國，不過增加較多是來自南韓的冒牌商品，而查體搜獲侵權物亦有4.5萬件，連續6年超過4萬。橫濱海關就表示，去年破獲的侵權個案達13,542宗，比2024年下跌，但仍是自2010年來第2高，當中侵權品的來源地有93%來自中國。