日本國立博物館制定遊客收費增收入　否則有機會被關閉

日本文部科學省在今日（6日）宣布，對日本國立的博物館、美術館訂立的中期目標，是要在2030年達至收入達到開支的65%，因此設立遊客較高的門票是有關計劃之一。據日本媒體報道，如果收入佔開支不夠40%的博物館或美術館，將有機會被整改，包括關閉。

文部科學省公布國立博物館、美術館的中期目標，在到2030年的5年內，館內的門票收入和商品銷售收入比例，需要佔文化資產、藝術作品的展示相關的業務開支的65%或以上。因此有關文件提及「雙重定價」，即是對入境遊客收取比日本居民更高的費用。目前，日本的國立博物館、美術館等，主要收入來源來自國家補貼，據《朝日新聞》報道，當局希望各館能在10年後達到自己收支平衝，不需要國家補貼。故此訂立相當的目標，並在2029年度，對收入比例不足40%的館，需要進行整改。