伊朗局勢｜以色列再轟炸德黑蘭　空襲黎巴嫩真主黨

以色列當地時間6日對真主黨（Hezbollah）控制的黎巴嫩貝魯特南部郊區展開猛烈空襲，並對伊朗德黑蘭的基礎設施發動「大規模」（broad-scale）連續攻擊。與此同時，伊朗宣稱已向以色列特拉維夫市中心發射飛彈。
根據《路透社》，以色列軍方宣布，已連夜對貝魯特南郊展開26波打擊，目標包括伊朗支持的真主黨指揮中心及武器儲存設施。《路透社》拍攝的畫面顯示，當地的夜空中爆炸聲不斷、閃光四起。
真主黨要求以色列居民撤離
真主黨6日凌晨在其Telegram頻道以希伯來文發出警告，要求以色列居民撤離兩國邊界5公里以內的城鎮，並聲稱：「你們軍方對黎巴嫩主權與平民安全的侵略行動、對民用基礎設施的破壞以及正在進行的驅逐行動，不可能不受到挑戰。」
另一方面，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布，6日向特拉維夫發射「開伯爾」（Kheibar）飛彈，稱此為其「真實承諾-4」（Operation True Promise 4）第21波攻勢的一部分。革命衛隊在聲明中表示，行動結合飛彈與無人機，直指特拉維夫市中心多處目標。
伊朗境內1230人罹難
革命衛隊發言人聲稱，伊朗即將部署新的作戰方案與武器，以對抗以色列和美國的侵略行為，但未透露具體細節。
根據伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent Society）統計，自衝突爆發以來，伊朗境內至少1,230人罹難。黎巴嫩衛生部則通報，以色列本周的攻擊造成123人死亡、683人受傷，但數據未區分平民與戰鬥人員。目前尚無以色列人因真主黨攻擊而死亡的報告。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章