伊朗局勢｜以色列再轟炸德黑蘭　空襲黎巴嫩真主黨

3月6日，以色列空襲貝魯特南郊後，人們站在一棟受損建築的廢墟上。（圖／路透社）

以色列當地時間6日對真主黨（Hezbollah）控制的黎巴嫩貝魯特南部郊區展開猛烈空襲，並對伊朗德黑蘭的基礎設施發動「大規模」（broad-scale）連續攻擊。與此同時，伊朗宣稱已向以色列特拉維夫市中心發射飛彈。

根據《路透社》，以色列軍方宣布，已連夜對貝魯特南郊展開26波打擊，目標包括伊朗支持的真主黨指揮中心及武器儲存設施。《路透社》拍攝的畫面顯示，當地的夜空中爆炸聲不斷、閃光四起。

真主黨要求以色列居民撤離

真主黨6日凌晨在其Telegram頻道以希伯來文發出警告，要求以色列居民撤離兩國邊界5公里以內的城鎮，並聲稱：「你們軍方對黎巴嫩主權與平民安全的侵略行動、對民用基礎設施的破壞以及正在進行的驅逐行動，不可能不受到挑戰。」