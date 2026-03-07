熱門搜尋:
國際
出版：2026-Mar-07 10:15
更新：2026-Mar-07 10:15

伊朗局勢｜CNN：美軍5億美元薩德反導系統雷達疑被炸毁

約旦穆瓦法克薩爾蒂美國空軍基地。（圖／美聯社）

最新衛星影像顯示，伊朗對美軍在中東多處關鍵防空設施發動精準打擊，其中部署在約旦的美軍「薩德」反導系統雷達疑似已被摧毀，軍事專家警告，恐嚴重削弱飛彈防禦能力。

直徑約4米的彈坑

美國「有線電視新聞網」（CNN）分析多張衛星影像後指出，一套部署在約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）的薩德（THAAD）系統雷達，在美以對伊朗發動空襲後的最初幾天內，遭到攻擊。

衛星照片顯示，雷達裝置附近的沙地出現兩個直徑約4米的彈坑，雷達本體則呈現焦黑狀態，周圍散落大量殘骸，顯示設備可能已遭到嚴重破壞。該系統的核心雷達為AN/TPY-2機動式反導雷達，由美國軍工企業雷神（RTX）製造，是薩德的關鍵感測設備。

極其昂貴且不容易替換

根據美國導彈防禦局（Missile Defense Agency）2025年的預算資料，一套AN/TPY-2雷達造價接近5億美元（約39.1億港元），相當昂貴。

報道引述軍火研究機構Armament Research Services（ARES）主任瓊斯（N. R. Jenzen-Jones）指出，AN/TPY-2雷達是整個薩德系統的核心：「這種雷達極其昂貴且不容易替換，即使只損失一套，也會對作戰能力造成重大影響。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

