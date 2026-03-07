伊朗局勢｜俄媒：美軍四架死神無人機被擊落　每架3400萬美元

俄羅斯塔斯社6日報道，伊朗軍方新聞處聲稱在洛雷斯坦省（Lorestan）上空擊落一架美軍MQ-9無人機，並在德黑蘭地區擊落以色列「赫耳墨斯900」（Hermes 900）無人機。塔斯社指出，自2月28日美以聯合攻擊行動開始以來，伊朗已擊落四架美軍「死神」無人機。

擊落數量說法不一

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）在美東時間5日早上七時許披露，多位美方官員證實有三架MQ-9「死神」無人機遭擊落，墜毀地點尚未確認，但其中一架疑似在伊朗沿岸墜地。這些官員表示，目前尚無法確定這些無人機是被何方以何種方式擊落。值得注意的是，每架「死神」無人機造價約3,400萬美元（約2.66億港元），戰損金額相當可觀。