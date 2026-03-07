伊朗局勢｜特朗普傳擬追加500億美元預算　補充軍備消耗

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，導致中東地區陷入緊張局勢，自美軍對伊朗展開空襲以來，戰火已持續七天。美國總統特朗普在社交平台聲稱，美軍擁有「幾乎無限的武器供應」，並表示戰爭可以「一直打下去」。根據美媒報道，特朗普政府預計於美東時間周五在白宮召開軍火商會議。

今年1月曾達成七年協議

據路透社報道，特朗普政府計劃於美東時間周五在白宮召開軍火商會議，邀請包括洛歇馬丁（Lockheed Martin）、RTX等主要國防承包商參與，討論加速武器生產計畫，並可能敲定相關協議。據知情人士透露，此次會議或將公布一份價值約500億美元（約3,911億港元）的追加國防預算申請案，用於補充近期中東戰爭中消耗的武器庫存。