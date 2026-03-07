伊朗局勢｜特朗普傳擬追加500億美元預算　補充軍備消耗

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，導致中東地區陷入緊張局勢，自美軍對伊朗展開空襲以來，戰火已持續七天。美國總統特朗普在社交平台聲稱，美軍擁有「幾乎無限的武器供應」，並表示戰爭可以「一直打下去」。根據美媒報道，特朗普政府預計於美東時間周五在白宮召開軍火商會議。
今年1月曾達成七年協議
據路透社報道，特朗普政府計劃於美東時間周五在白宮召開軍火商會議，邀請包括洛歇馬丁（Lockheed Martin）、RTX等主要國防承包商參與，討論加速武器生產計畫，並可能敲定相關協議。據知情人士透露，此次會議或將公布一份價值約500億美元（約3,911億港元）的追加國防預算申請案，用於補充近期中東戰爭中消耗的武器庫存。
消息人士指出，近期美國與以色列的聯合軍事行動，以及先前俄烏戰爭和以色列與哈馬斯的衝突，已經消耗了美國大量的武器儲備，包括火炮系統、彈藥及反坦克導彈等。洛歇馬丁公司今年1月與五角大樓達成一項為期七年的協議，將PAC-3飛彈攔截器的年產量從600枚提升至2,000枚，並將終端高空防衛系統（THAAD，薩德）攔截器的年產量從96組增至400組。
優先考慮產能減分紅
此外，有消息指出，美國國防部次長費恩柏格（Steve Feinberg）已於當地時間3月4日晚間，與部分軍火供應商進行電話會議，為即將召開的白宮會議做準備。
美國政府目前正加大對軍火商的施壓，要求其優先考慮產能，並減少對股東分紅的關注。特朗普更在今年1月簽署行政命令，要求徹查未履行合約卻仍向股東分紅的承包商。美國防長赫格塞斯則高調宣稱，美方的軍事行動「才剛開始」，目前正處於「加速」階段。
