國際
出版：2026-Mar-08 16:26
更新：2026-Mar-08 16:26

伊朗局勢｜特朗普政府緊急軍售以色列逾2萬枚炸彈 不經國會審議

伊朗局勢

以色列攻擊黎巴嫩首都貝魯特一間酒店，造成破壞。(美聯社)

adblk4

中東戰況激烈，特朗普政府援引緊急權限，不經國會下加速批准對以色列軍售。兩名知情官員透露，美國這次對以色列軍售超過2萬枚炸彈，價值約6.5億美元(約50.7億港元)。

美國國務院上周五(6日)晚發布聲明指，國務卿魯比奧以局勢緊急為由，決定不經國會審議程序，立即出售一批武器給以色列。

伊朗局勢｜對以色列軍售包括1.2萬枚1000磅炸彈

路透社引述兩名知情官員報道，這批武器包括以色列要求的1.2萬枚BLU-110A/B型1,000磅通用炸彈。

上周28日，美以聯手對伊朗發動空襲，這是美國自2003年伊拉克戰爭以來最大規模的軍事行動。美國稱這次行動，重點在摧毀伊朗的攻擊型道彈、生產導彈設施，以及伊朗海軍部門等。

adblk5

最高領袖哈梅內伊在以色列空襲中身亡，伊朗隨即報復，猛烈攻擊以色列及設有美軍基地的中東國家，戰事隨時大規模擴大。

伊朗局勢｜民主黨斥特朗普「自己造成緊急狀況」

美國國務院在聲明中強調，美國這項對以色列的軍售，「有助於美國的外交政策及國家安全」，又說主要承包商為德州Repkon USA公司。

民主黨眾議員米克斯表示，魯比奧以緊急權限繞過國會審議，顯示美國對伊朗戰爭準備不足，批評「這完全是特朗普政府自己造成的緊急狀況」。

伊朗駐聯合國大使表示，過去一周，美以對伊朗的攻擊最少造成1,332名伊朗平民死亡，數千人受傷。

