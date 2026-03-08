伊朗局勢｜以色列空襲貝魯特安置難民酒店4死 黎巴嫩戰火擴大 一周逾300死千人傷

以色列周日(8日)凌晨空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心一間安置難民的酒店，至少4人死亡。自上周中東開戰、以色列對黎巴嫩真主黨發動全面攻擊以來，黎巴嫩國內單周死亡人數已超過300人，逾千人受傷。 以色列凌晨空襲華美達酒店(Ramada hotel)，是上周以色列與真主黨再爆發衝突以來，以色列首次空襲貝魯特市中心。黎巴嫩衛生部指，貝魯特勞舍區(Raouche)遭以色列攻擊，除了4人死亡，另造成10人受傷。以色列表示，攻擊目標是伊朗革命衛隊精銳聖城部隊(Quds Force)的指揮官，但未透露姓名。

伊朗局勢｜以軍：行動針對伊朗革命衛隊指揮官 以軍發聲明表示，聖城部隊駐黎巴嫩部隊的指揮官一方面為伊朗革命衛隊行動，同時策劃針對以色列及其平民的恐怖襲擊。 華美達酒店正安置因黎巴嫩南部及貝魯特市郊南部戰事而逃難的民眾，因擔心會再遭以色列空襲，部分民眾撤離酒店。

伊朗局勢｜以軍空降黎巴嫩貝卡山谷 尋找失蹤空軍領航員遺體 除了空襲，以色列周六(7日)更在黎巴嫩貝卡山谷(Bekaa Valley)發動罕見且危險的夜間空降突襲。數架以軍直升機凌晨將突擊隊員投放至納比希特地區(Nabi Chit)，黎巴嫩真主黨隨即與以軍激烈交火，以軍受到火箭彈及重型機槍攻擊後撤離。據報衝突最少造成41人死亡、40人受傷。

以軍指，這次空降行動是試圖尋找1986年在黎巴嫩失蹤、以色列空軍領航員阿拉德(Ron Arad)的遺體，他當年在一次攻擊行動中戰機被擊落，跳傘逃生後被俘虜。 黎巴嫩軍方表示，執行行動的以軍穿上黎巴嫩軍隊制服，居民稱，以軍進入城鎮後在墓園挖開墳墓。以軍其後表示，這次行動未能找到該名領航員遺體，或任何有關他的線索。 真主黨則指曾對降落的以軍開火，迫使他們撤退，以色列隨後對該區展開報復性猛烈轟炸。