馬航MH370失蹤12年 家屬呼籲馬來西亞繼續搜尋

《路透社》報道，馬來西亞政府去年3月同意讓「海洋無限公司」依照「未找到不收費（no find, no fee）」原則，重新展開搜索，然而馬來西亞航空事故調查局（Air Accident Investigation Bureau, AAIB） 昨表示，目前的搜尋行動仍未取得任何成果。報道指出，兩個搜尋階段共進行28日，涵蓋約7571平方公里的海床範圍，但依然未有收穫。

調查局指出，搜尋行動多次因天氣與海況不佳而中斷，其中第二階段已於1月23日結束，該局在聲明中表示，「政府仍致力於讓家屬掌握最新進展，並會在適當時候提供更新資訊。」

家屬團體「Voice370」則指出，由於南半球即將進入冬季、海況惡化，「海洋無限公司」在合約6月到期前，重新啟動搜尋的可能性不高。該團體呼籲馬來西亞政府，若 「海洋無限公司」提出延長合約的請求，應立即批准，同時也應讓其他有意參與的海洋探測公司在相同條件下加入搜尋。

MH370失蹤意外發生在2014年3月8日，一架波音777客機從馬來西亞吉隆坡飛往北京途中，突然消失，機上共有227名乘客與12名機組人員，被視為世界航空史上最難解的謎團之一。