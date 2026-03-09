美國中學老師遭輾斃　5青少年惡作劇釀悲劇面臨刑責

5名青少年的惡作劇行為導致一場悲劇，美國喬治亞州一名高中教師Jason Hughes在家門前遭車輛輾斃，起因是Hughes發現有人在他家惡作劇丟廁紙，他出門查看不慎跌倒，並被車輛撞上，最終不治身亡。
根據霍爾郡警長辦公室向媒體透露，事件發生在當地時間3月5日晚上11時40分左右。當時40歲的Hughes聽到屋外有聲，走出家門查看，發現有人正在他位於蓋恩斯維爾的住宅外「丟擲」廁紙。這些青少年正準備逃離現場，而Hughes走向他們所乘坐的車輛時，不幸在馬路絆倒。
疑犯曾為死者急救
18歲的Jayden Wallace駕駛農夫車離開時，輾過了跌倒在地的Hughes。事發後，Wallace和另外兩名青少年停車查看Hughes的狀況，並在急救人員抵達前急救。然而，Hughes被送往蓋恩斯維爾東北喬治亞醫療中心後，於翌日因傷重不治。
霍爾郡當局對Wallace提出多項指控，包括一級車輛誤殺、魯莽駕駛、非法侵入以及在私人財產上亂丟垃圾。其他四名同行的青少年——Elijiah Owens、Aiden Hucks、Ana Katherine Luque和Ariana Cruz，全部都是18歲，也在Hughes家外被逮捕，並被控以非法侵入和亂丟垃圾等罪行。
根據監獄記錄顯示，Wallace目前被收押，至於為何這些青少年選擇以該名高中教師家為目標進行惡作劇，目前尚在調查中。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章