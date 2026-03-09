美國中學老師遭輾斃　5青少年惡作劇釀悲劇面臨刑責

5名青少年的惡作劇行為導致一場悲劇，美國喬治亞州一名高中教師Jason Hughes在家門前遭車輛輾斃，起因是Hughes發現有人在他家惡作劇丟廁紙，他出門查看不慎跌倒，並被車輛撞上，最終不治身亡。

根據霍爾郡警長辦公室向媒體透露，事件發生在當地時間3月5日晚上11時40分左右。當時40歲的Hughes聽到屋外有聲，走出家門查看，發現有人正在他位於蓋恩斯維爾的住宅外「丟擲」廁紙。這些青少年正準備逃離現場，而Hughes走向他們所乘坐的車輛時，不幸在馬路絆倒。