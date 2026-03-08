伊朗局勢｜伊朗選出新最高領袖　特朗普：無意和解

美以與伊朗的衝突已超過一周，美國總統特朗普表示無意與伊朗談判和解，稱「他們(伊朗)可能想和解，但我們不打算和解」。他指，當伊朗軍力被徹底摧毀或剩下的領導層不再掌權，伊朗的戰事才會結束。伊朗「專家會議」成員周日稱，已選出新最高領袖接替在美以空襲中身亡的哈梅內伊，但未有即時透露當選者。以色列重申會追殺哈梅內伊的繼任人。 特朗普日前要求伊朗無條件投降，伊朗總統佩澤希齊揚上周六稱對方「發夢」，同時向因伊朗報復美以兩國而遭受波及的鄰國致歉，並稱將停止攻擊波斯灣國家，除非攻擊來自他們國土，被視為態度軟化。但有關言論隨即招致伊朗強硬派批評，指佩澤希齊揚的立場不專業、軟弱和不可接受，強硬派強調對抗美以攻擊的戰略不會改變。似乎為了補救「失言」，佩澤希齊揚周日威脅會加強攻擊中東的美國目標，指伊朗遭受攻擊，沒有選擇只有還擊；美以兩國愈加大施壓，伊朗的反擊會愈強。他強調，伊朗不會向欺凌、壓迫和侵略屈服。哈梅內伊心腹、伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼否認伊朗領導層出現分歧，他又指特朗普必須為美以空襲伊朗「付上代價」。

伊朗局勢｜特朗普：不排除派地面部隊 特朗普周六深夜接受美國哥倫比亞廣播公司電話訪問，回應拉里賈尼的威嚇稱，「不知他說甚麼，他是誰。我一點也不在乎」。他補充，拉里賈尼早已被打敗。他重申，美國的攻擊會繼續，直至伊朗「無條件投降」。特朗普亦提及佩澤希齊揚的「道歉」，指「他企圖控制中東，他作出讓步及向那些國家投降，這全因為我」。特朗普周六稍早乘坐空軍一號往邁阿密時提及伊朗的無條件投降，稱當伊朗被打到哭泣求助或不能再打下去時，他們將會無條件投降。他又說，目前還未談到派地面部隊到伊朗，但到了某一刻或者會。他亦表明，無意讓庫爾德武裝介入戰事。有內部人士稱，美國或須派兵「充公」伊朗境內的濃縮鈾儲存。軍方消息則指，特朗普或避免全面入侵伊朗，而是派特種部隊，像捉拿委內瑞拉總統馬杜羅一樣。

伊朗局勢｜以軍轟炸伊朗多個油庫 導彈擊黎巴嫩難民酒店 特朗普與伊朗領袖的來回「罵戰」，令局勢前景未明，雙方均未見停止攻勢。以色列周六徹夜空襲伊朗4個油庫和一個石油設施，包括位於首都德黑蘭西部沙赫蘭區的伊朗最大油庫。回應伊朗支持的黎巴嫩真主黨發動的攻擊，以軍亦持續空襲黎巴嫩，首都貝魯特市中心一間安置難民的酒店遭炮彈擊中，最少4人死亡。自開戰以來，黎巴嫩國內單周死亡人數已超過300人，逾千人受傷。伊朗方面，衛生部門稱逾1,200人死亡，包括400名婦孺。在佩澤希齊揚的道歉聲明後，伊朗未有停止向鄰國發炮，包括巴林海水化淡廠和大學、美國駐伊拉克大使館、伊拉克北部庫爾德地區，以及沙特阿拉伯首都利雅得的外國大使館地區均受襲或遭波及。科威特首都科威特市一座政府機構大樓周日凌晨則受襲起火，火勢相當猛烈，未傳出傷亡。阿聯酋杜拜的防空警報周日早上再度響起，當局指阿聯酋周日再遭17枚彈道導彈、117架無人機襲擊，成功攔截大部分。

伊朗局勢｜王毅：停火止戰 還中東及世界和平 外交部長王毅周日在兩會記者會上，就伊朗局勢闡述中方立場。他表示，伊朗局勢是當前國際局勢的焦點。中方秉持客觀公正態度，已多次闡明了原則立場，歸結為一句話就是停火止戰。中國古人云：兵者，兇器也，不可不審用。面對陷入戰火的中東，這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中東的歷史反覆告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醞釀新的危機。中方願再次呼籲：立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。王毅強調，作為中東國家的真誠朋友和戰略伙伴，中方願同中東國家一起踐行全球安全倡議，還中東以秩序，還人民以安寧，還世界以和平。