紐油上周飆35%創紀錄 油價恐再創歷史新高

中東戰火令石油運輸通道霍爾木茲海峽幾乎停擺。市場憂供應短缺，紐約期油上周狂飆並升穿每桶90美元，高見92.61美元，收市仍狂飆12.2%，至90.9美元，全周計累漲35.6%，創自1983年期貨合約有史以來的最大單周漲幅。布蘭特期油價格收升8.5%，至92.69美元，全周上漲約28%，創下自2020年4月以來的最大單周升幅。

高盛：本周或見百美元關

高盛表示，海峽目前每日運輸量大降90%，運輸嚴重中斷局面沒有解決跡象，國際油價本周很可能超過每桶100美元大關，如果未來幾天內沒有看到支持其假設的證據，如相關海峽運輸漸正常化，其對油價基準預測或會上調。高盛目前的預測為布油本月在80美元區間波動，下季高位在70美元，該行指若整個3月海峽運輸量均持續低迷，油價很可能會上衝逾2008年和2022年的高位。布油2008年高位約145美元，2022年升穿130美元。