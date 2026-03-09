紐油上周飆35%創紀錄 油價恐再創歷史新高

中東戰火令石油運輸通道霍爾木茲海峽幾乎停擺。市場憂供應短缺，紐約期油上周狂飆並升穿每桶90美元，高見92.61美元，收市仍狂飆12.2%，至90.9美元，全周計累漲35.6%，創自1983年期貨合約有史以來的最大單周漲幅。布蘭特期油價格收升8.5%，至92.69美元，全周上漲約28%，創下自2020年4月以來的最大單周升幅。
高盛：本周或見百美元關
高盛表示，海峽目前每日運輸量大降90%，運輸嚴重中斷局面沒有解決跡象，國際油價本周很可能超過每桶100美元大關，如果未來幾天內沒有看到支持其假設的證據，如相關海峽運輸漸正常化，其對油價基準預測或會上調。高盛目前的預測為布油本月在80美元區間波動，下季高位在70美元，該行指若整個3月海峽運輸量均持續低迷，油價很可能會上衝逾2008年和2022年的高位。布油2008年高位約145美元，2022年升穿130美元。
另外，巴克萊亦指，如果中東衝突再持續幾周，布蘭特原油有可能測試每桶120美元的水平。
摩根大通數據顯示，上周二至上周四分別有8艘、7艘及10艘船隻通過霍爾木茲海峽，而正常情況下每天平均約138艘船隻通過，意味通行量暴跌逾九成。
科威特阿聯酋傳加入減產
石油運輸中斷之餘，亦面臨減產威脅。外電引述知情人士指，科威特因應中東局勢而已於上周每天減產約10萬桶，預計昨減產的規模增至30萬桶，並會按庫存水平和霍爾木茲海峽的情況進一步減產。另外，石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國阿聯酋，其國營油企阿布扎比國家石油公司(Adnoc)亦將減產，但未有透露減產數量。至於受伊朗襲擊的伊拉克及沙特阿拉伯日前已開始減產。
美國總統特朗普上周被問及油價急升看法時表示不擔心，稱油價只是上升一點，認為只是短期現象，很快掉頭快速下跌，「油價要上漲，就讓它上漲吧！」