伊朗局勢｜哈梅內伊兒子穆傑塔巴成新領袖　特朗普：不會在位太久

伊朗國營媒體周一（9日）報道，專家會議選出被美以擊殺的最高精神領袖哈梅內伊，其兒子穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)為繼任人。較早時美國總統特朗普接受訪問時就說，伊朗任命新領導人必須得到美方批准，否則這名新領導人不會維持得太久。特朗普又說，他可以考慮接受與伊朗「舊政權」有關的人，出任新領導人，形容很多人都符合條件。以色列就說，將繼續追殺伊朗任何繼任者，或任何企圖任命繼任者的人，警告稱所有參加伊朗專家會議的人員，都是以方目標。

專家會議聲明指，會議代表以多數票確定穆傑塔巴為伊朗第三任最高領袖，呼籲伊朗人民保持團結，效忠新任領袖。聲明又指，專家會議秘書處近期遭到轟炸，數名工作人員遇難。伊斯蘭革命衛隊指祝賀穆傑塔巴當選，衛隊將嚴格服從穆傑塔巴的各項指令，全力保障最高領袖的指揮權及國家的安全。伊朗武裝部隊領導層亦宣誓效忠穆傑塔巴。 伊朗外長阿拉格齊接受訪問時重申伊朗不會投降，會繼續戰鬥直至取得勝利，他反駁特朗普指無人有權干預伊朗內政，伊朗的新領袖要由伊朗人民選出。

行蹤低調從未擔任政府職務 56歲的穆傑塔巴是哈梅內伊的次子，行蹤一直保持低調，之前從未擔任政府職務，及未發表演說或接受採訪，外界預計他奉行父親的強硬政策。 伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼指，穆傑塔巴受哈梅內伊培養多時，有信心他可掌控局勢。 美國總統特朗普曾指，穆傑塔巴是不可接受的人選。特朗普接受傳媒訪問時又說，如果伊朗新任最高精神領袖未獲他批准，不會在位太久。他表明，不希望美國將來再與伊朗發生衝突，更不想伊朗擁有核武，又表示可以考慮接受與伊朗舊政權有關聯的人出任伊朗新領導人，指當中很多人都可能符合條件。特朗普又稱，沒排除派出特種部隊奪取伊朗濃縮鈾的可能性，強調「所有選項都在考慮之中」，惟不會對戰爭持續多久做出預測。他之前曾稱，這場戰爭預計持續4到5周。

特朗普：未排除派特種部隊奪濃縮鈾 多間美媒引消息報道，美以正考派出特種部隊到伊朗奪取可製造核武的高濃度鈾。美方官員指，美以正搜尋伊朗濃縮鈾的位置，華府已經討論兩個方案，包括將濃縮鈾從伊朗運走，或派遣核專家到現場稀釋濃縮鈾。