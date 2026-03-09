伊朗局勢｜何時結束伊朗戰爭 特朗普：會和內塔尼亞胡共同決定

美國總統特朗普周日(8日)表示，他將與以色列總理內塔尼亞胡共同決定何時結束伊朗戰爭。

特朗普接受《以色列時報》電話訪問時指，內塔尼亞胡將參與決策，但最終決定權仍在美國手上。他說：「我認為這(何時結束伊朗戰爭)是(美以)雙方共同的決定……某種程度上算是。我們一直在討論。我會在適當時機做出決定，但一切因素都會納入考慮。」

特朗普指，如果不是他和內塔尼亞胡，伊朗將會摧毀以色列，「伊朗原本打算摧毀以色列和它周圍的一切」，因此美以聯手攻擊一個想毀滅以色列的國家。