伊朗局勢｜何時結束伊朗戰爭 特朗普：會和內塔尼亞胡共同決定

美國總統特朗普周日(8日)表示，他將與以色列總理內塔尼亞胡共同決定何時結束伊朗戰爭。
特朗普接受《以色列時報》電話訪問時指，內塔尼亞胡將參與決策，但最終決定權仍在美國手上。他說：「我認為這(何時結束伊朗戰爭)是(美以)雙方共同的決定……某種程度上算是。我們一直在討論。我會在適當時機做出決定，但一切因素都會納入考慮。」
特朗普指，如果不是他和內塔尼亞胡，伊朗將會摧毀以色列，「伊朗原本打算摧毀以色列和它周圍的一切」，因此美以聯手攻擊一個想毀滅以色列的國家。
當被問及美國停止空襲後，以色列是否可能持續對伊朗作戰，特朗普表示，「我不認為有那個必要」。
另外，伊朗戰爭影響中東原油生產和運輸，導致國際油價飆漲，特朗普表示，這只是為了消除伊朗核計劃威脅而付出的「極小代價」。
伊朗局勢｜特朗普：一旦消除伊朗核威脅 油價將迅速回落
特朗普在其社交平台Truth Social發文：「短期油價上漲，伊朗核威脅一旦被摧毀，油價將迅速回落。對美國以至全世界的安全及和平而言，這只是極小代價。只有愚蠢的人才會有不同看法！」
《華爾街日報》報道，美國原油期貨價格上周漲幅達35.6%，創下1983年以來最大單周漲幅，至周日(8日)傍晚交易時段再度猛漲，漲幅一度高達20%。自2022年俄烏戰爭衝擊能源市場以來，油價首次升破每桶100美元。
伊朗局勢｜分析：國際油價恐升至每桶215美元
2月28日中東開戰後，在短短幾個交易日內，國際油價每桶已漲逾40美元，西德州中級原油(WTI)期貨曾於2008年7月3日飆升至每桶145.29美元，如今距離這個歷史高位似乎不是很遠。
有市場分析指，倘若霍爾木茲海峽被長期封鎖而阻礙中東原油進入市場，經通脹調整後，原油價格恐漲至每桶約215美元，刷新歷史紀錄。