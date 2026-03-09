日本出版社「小學館」向受害人道歉　涉為性侵未成年作者改名連載

日本出版社「小學館」，在今日（9日）在官方網站，就早前起用一位涉及性侵未成年少女的作者，改名後再重新聘用的事件道歉。同時出版社的代表亦透過電話向受害人致歉。

小學館在早前被爆出嚴重的醜聞，原因是他們的其中一部漫畫《墜天作戰》的作者山本章一，本身作為教師，在2020年涉及性侵一名未成年的少女而被捕。然而出版社雖然中止了《墜天作戰》的連載，卻在之後在2022年又讓山本改名「一路一」的身份，出版另一本漫畫《常人假面》，事件在案件上月判山本章一賠償1,100萬日圓被揭發，引起大批作者要求個人作品從小學館的應用程式「Manga One」上下架，小學館的多項活動亦隨即取消。