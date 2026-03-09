美國肯堪薩斯城機場昨接潛在威脅通報　疏散2小時後恢復正常運作

美國肯堪薩斯城機場昨接潛在威脅通報疏散 調查2小時後恢復正常運作（資料圖片）

美國肯薩斯城國際機場（The Kansas City International Airport）於3月8日上午接獲潛在威脅通報，疏散旅客約兩小時進行調查。肯薩斯城航空部表示，機場航廈在威脅解除後恢復正常運作，美國聯邦調查局（FBI）已確認該威脅「不具可信度」。

昨日上午11時15分左右，機場接獲潛在威脅通報，隨即展開全面疏散。機場發言人Jackson Overstreet透過電子郵件表示，在疏散期間，已降落的航班被迫滯留在滑行道上。整個關閉過程持續約兩小時，下午2時許才宣布重新開放。

美國運輸部長Sean Duffy在社交平台上發文表示，事件已經解除，「正在恢復正常運作中」。同時，聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）也證實，FBI已審查相關威脅並確定「不具可信度」。