美國肯堪薩斯城機場昨接潛在威脅通報　疏散2小時後恢復正常運作

美國肯薩斯城國際機場（The Kansas City International Airport）於3月8日上午接獲潛在威脅通報，疏散旅客約兩小時進行調查。肯薩斯城航空部表示，機場航廈在威脅解除後恢復正常運作，美國聯邦調查局（FBI）已確認該威脅「不具可信度」。
昨日上午11時15分左右，機場接獲潛在威脅通報，隨即展開全面疏散。機場發言人Jackson Overstreet透過電子郵件表示，在疏散期間，已降落的航班被迫滯留在滑行道上。整個關閉過程持續約兩小時，下午2時許才宣布重新開放。
美國運輸部長Sean Duffy在社交平台上發文表示，事件已經解除，「正在恢復正常運作中」。同時，聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）也證實，FBI已審查相關威脅並確定「不具可信度」。
約2000旅客緊急疏散至停機坪
29歲旅客Logan Hawley描述了當時的情況。他正在等待搭乘飛往德州的航班時，注意到大量警察和警犬部隊湧入航廈。「突然間，一名機場工作人員大喊『立即撤離』，人們迅速起身並衝出航廈，」Hawley表示。根據他的描述，約有兩千名旅客被緊急疏散至停機坪。
這是肯薩斯城國際機場近三個月內第2次因安全威脅而疏散。機場當局並未透露此次威脅的具體內容，但強調所有安全程序都已按照標準執行。
肯薩斯城航空部發言人表示，機場工作人員與聯邦、地方執法單位密切合作，確保所有旅客安全。在重新開放後，機場工作人員積極協助旅客重新安排行程，盡量減少此次事件對航班運作的影響。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章