蘇格蘭格拉斯哥市中心大火 中央車站今續關閉（有片）

蘇格蘭格拉斯哥聯合街（Union Street）一棟商業建築昨發生大火，猛烈火勢導致蘇格蘭最繁忙的格拉斯哥中央車站（Glasgow Central）緊急關閉。國家鐵路公司（National Rail）表示，車站今日（3月9日）將持續關閉，預計交通中斷情況將持續至全日。

昨晚聯合街起火 未有傷亡報告

火災於當地時間3月8日下午3時46分在聯合街一家電子煙商店爆發，火勢迅速蔓延至這棟四層樓高的商業建築。截至晚上8時30分，消防人員已持續滅火近5小時。蘇格蘭消防救援隊發言人表示：「消防人員持續努力撲滅格拉斯哥聯合街的大型建築火災。火勢最猛烈時，我們動用15輛消防車及專業資源，包括3輛雲梯車和一支水上救援隊。目前尚無傷亡報告，救援人員仍在現場。」