蘇格蘭格拉斯哥市中心大火 中央車站今續關閉（有片）

蘇格蘭格拉斯哥聯合街（Union Street）一棟商業建築昨發生大火，猛烈火勢導致蘇格蘭最繁忙的格拉斯哥中央車站（Glasgow Central）緊急關閉。國家鐵路公司（National Rail）表示，車站今日（3月9日）將持續關閉，預計交通中斷情況將持續至全日。
昨晚聯合街起火 未有傷亡報告
火災於當地時間3月8日下午3時46分在聯合街一家電子煙商店爆發，火勢迅速蔓延至這棟四層樓高的商業建築。截至晚上8時30分，消防人員已持續滅火近5小時。蘇格蘭消防救援隊發言人表示：「消防人員持續努力撲滅格拉斯哥聯合街的大型建築火災。火勢最猛烈時，我們動用15輛消防車及專業資源，包括3輛雲梯車和一支水上救援隊。目前尚無傷亡報告，救援人員仍在現場。」
蘇格蘭首席部長史文尼（John Swinney）在社交平台發文表達關切：「我對今晚格拉斯哥中央車站附近的火災深感憂慮，並非常感謝所有參與應對的緊急服務人員。請繼續關注交通指引，避開該地區並注意安全。」
鐵路交通受到嚴重影響，數十列昨晚的列車被迫取消。鐵路公司宣布，所有往返高層月台的列車將停止運作，而通過低層月台的列車也不會在格拉斯哥中央站埋站。網路鐵路公司（Network Rail）確認，車站將在今早繼續關閉。當局呼籲乘客盡量避免乘坐涉事路線，不會提供任何鐵路替代巴士服務。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章