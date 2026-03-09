熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Mar-09 15:53
更新：2026-Mar-09 15:53

蘇格蘭格拉斯哥市中心大火 中央車站今續關閉（有片）

分享：
蘇格蘭格拉斯哥市中心大火 中央車站今續關閉（有片）

蘇格蘭格拉斯哥市中心大火 中央車站今續關閉（有片）

adblk4

蘇格蘭格拉斯哥聯合街（Union Street）一棟商業建築昨發生大火，猛烈火勢導致蘇格蘭最繁忙的格拉斯哥中央車站（Glasgow Central）緊急關閉。國家鐵路公司（National Rail）表示，車站今日（3月9日）將持續關閉，預計交通中斷情況將持續至全日。

昨晚聯合街起火 未有傷亡報告

火災於當地時間3月8日下午3時46分在聯合街一家電子煙商店爆發，火勢迅速蔓延至這棟四層樓高的商業建築。截至晚上8時30分，消防人員已持續滅火近5小時。蘇格蘭消防救援隊發言人表示：「消防人員持續努力撲滅格拉斯哥聯合街的大型建築火災。火勢最猛烈時，我們動用15輛消防車及專業資源，包括3輛雲梯車和一支水上救援隊。目前尚無傷亡報告，救援人員仍在現場。」

adblk5
蘇格蘭格拉斯哥一棟建築物起火，火勢相當猛烈。（路透社） 蘇格蘭市中心大火狂燒！格拉斯哥中央車站緊急關閉、交通中斷（影片截圖） 蘇格蘭消防救援隊正全力撲滅位於格拉斯哥聯合街車大火。（影片截圖） 蘇格蘭格拉斯哥大火致中央車站今日關閉。（影片截圖） 蘇格蘭格拉斯哥聯合街一棟商業建築的大火。（影片截圖） 蘇格蘭格拉斯哥大火致鐵路交通受到嚴重影響。（影片截圖） 蘇格蘭格拉斯哥大火，當局出動15輛消防車。（影片截圖）

蘇格蘭首席部長史文尼（John Swinney）在社交平台發文表達關切：「我對今晚格拉斯哥中央車站附近的火災深感憂慮，並非常感謝所有參與應對的緊急服務人員。請繼續關注交通指引，避開該地區並注意安全。」

鐵路交通受到嚴重影響，數十列昨晚的列車被迫取消。鐵路公司宣布，所有往返高層月台的列車將停止運作，而通過低層月台的列車也不會在格拉斯哥中央站埋站。網路鐵路公司（Network Rail）確認，車站將在今早繼續關閉。當局呼籲乘客盡量避免乘坐涉事路線，不會提供任何鐵路替代巴士服務。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務