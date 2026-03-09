伊朗局勢｜穆傑塔巴接任最高領袖 反映伊朗強硬派仍掌大權 神秘背景曝光

伊朗專家會議周日(8日)選出哈梅內伊的次子穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)接任最高領袖，分析指，這舉動正顯示伊朗強硬派仍牢牢掌握大權。 伊朗局勢｜「被敵人憎恨的人」 56歲的穆傑塔巴是中級神職人員，專家會議成員阿萊卡西爾(Ayatollah Mohsen Heidari Alekasir)在周日發布的影片中表示，人選是根據哈梅內伊生前的指示選出，即伊朗最高領袖應該是「被敵人憎恨的人」，「甚至連『大撒旦』(美國)都提到他的名字」。美國總統特朗普近日表示，穆傑塔巴是「不可接受」的人選。 伊朗局勢｜與伊朗精銳部隊關係密切

報道指，穆傑塔巴向來行事低調，在父親主政時期已逐漸累積權力，成為接近伊朗精銳部隊及其控制的龐大商業帝國的高層人物。他一直反對試圖與西方接觸的改革派，因為西方正遏制伊朗核計劃。外界預計他將跟隨父親的強硬路線，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼指，穆傑塔巴受哈梅內伊培養多時，有信心他可掌控局勢。 伊朗局勢｜在革命衛隊內部有強大支持基礎 消息指，穆傑塔巴與精銳伊斯蘭革命衛隊關係密切，使他在伊朗的政治及安全體系中擁有更大影響力。作為父親的「守門人」，他在幕後早已建立深遠的影響力。美國的政策研究組織「聯合反對核子伊朗」專門研究革命衛隊的主管阿拉比(Kasra Aarabi)表示：「他(穆傑塔巴)在革命衛隊內部有強大的支持基礎，特別是在年輕的激進一代中。」

伊朗最高領袖對國家事務有最終決定權，包括外交政策及核計劃。西方國家希望阻止伊朗發展核武，但伊朗強調其核計劃僅用於民用。 穆傑塔巴1969年出生於什葉派聖城馬什哈德(Mashhad)，成長過程中，父親正協助領導推翻巴列維王朝的運動，他年輕時曾參加兩伊戰爭。

伊朗局勢｜被美國財政部制裁 穆傑塔巴在伊朗什葉派神學中心庫姆(Qom)的宗教學院學習，師從保守派學者。他從未擔任政府職位，偶爾現身支持政府的集會，但甚少公開發言。美國財政部在2019年對他實施制裁，稱他雖然在父親的辦公室工作，但從未被推舉或委任為政府官員，儘管如此，他仍以「官方身份」代表最高領袖。

伊朗官方網站稱，哈梅內伊此前已將部分職責委託給穆傑塔巴。反對派指，穆傑塔巴與革命衛隊「聖城部隊」(Quds Force)的指揮官以及隸屬於衛隊的宗教民兵「巴斯杰」(Basij)關係密切。2022年，一名年輕女子因涉嫌違反嚴格服飾規定，被警方拘留後死亡，事件引發國內示威浪潮，當時穆傑塔巴被反對派猛烈批評。 伊朗局勢｜一直被視為接班人選 穆傑塔巴長相與父親相似，戴著「賽義德」黑色頭巾，象徵其家族血統可追溯至先知穆罕默德。批評者指，穆傑塔巴缺乏擔任最高領袖所需的宗教資歷。然而，他一直被視為可能的接班人之一，尤其是在另一名重要候選人、前總統萊希(Ebrahim Raisi)2024年乘直升機墜機身亡之後。

伊朗局勢｜支持強硬派艾哈邁迪內賈德上台 維基解密公開的2007年美國外交電報引用3名伊朗消息人士指，穆傑塔巴是接觸哈梅內伊的管道。分析認為，穆傑塔巴曾是強硬派艾哈邁迪內賈德在2005年當選總統背後的重要推手。 2009年艾哈邁迪內賈德在充滿爭議的選舉中連任，引發反政府示威，最終被「巴斯杰」及其他安全部隊鎮壓，當時穆傑塔巴支持艾哈邁迪內賈德。當時參選的溫和派神職人員卡洛比(Mehdi Karroubi)曾去信哈梅內伊，反對穆傑塔巴支持艾哈邁迪內賈德，但這反對意見被哈梅內伊駁回。

穆傑塔巴的妻子在本月7日的空襲中身亡，她是伊朗強硬派前國會議長哈達德阿德爾(Gholamali Haddadadel)的女兒。