伊朗局勢｜人權組織呼籲為伊朗女足提供庇護　澳洲關注球員安全

人權組織呼籲澳洲當局，為仍身處澳洲的伊朗女子足球代表提供政治庇護。球隊周日（8日）完成在女子亞洲盃的3場分組賽後，目前仍留在酒店，而據外國媒體指，球員在第3場對菲律賓的比賽，繼續唱國歌及行禮，背後可能是受到伊朗革命衛隊的要脅。

伊朗在周日的比賽以0:2不輸給菲律賓，以3戰全敗出局，不過在黃金海岸舉行的比賽有不少在澳洲的伊朗人入場支持，並有人舉起伊朗的獅子太陽旗。而伊朗隊在首場比賽對南韓拒絕唱國歌後，在伊朗國內有批評她們是「戰時叛徒」，而上一仗對澳洲全隊唱國歌及行軍禮，事件引起懷疑，而在最後一場對菲律賓，伊朗球員亦繼續行軍禮唱國歌。據美國有線新聞網絡（CNN）的報道，伊朗隊中有一名來自伊朗革命衛隊的人員隨隊，懷疑是他向球員施壓，並威脅球員在伊朗國內的家人安全。