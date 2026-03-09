伊朗局勢｜5名女足代表逃出酒店　向警察尋求庇護（更新）

【22:00更新】 據美國CNN報道，至少5名伊朗女足代表逃離球隊下榻的酒店，向澳洲警方求助，報道指5人目前在警察保護下安全。報道指當地越來越聲音希望不要讓伊朗球員離開澳洲。 —————————— 人權組織呼籲澳洲當局，為仍身處澳洲的伊朗女子足球代表提供政治庇護。球隊周日（8日）完成在女子亞洲盃的3場分組賽後，目前仍留在酒店，而據外國媒體指，球員在第3場對菲律賓的比賽，繼續唱國歌及行禮，背後可能是受到伊朗革命衛隊的要脅。

伊朗在周日的比賽以0:2不輸給菲律賓，以3戰全敗出局，不過在黃金海岸舉行的比賽有不少在澳洲的伊朗人入場支持，並有人舉起伊朗的獅子太陽旗。而伊朗隊在首場比賽對南韓拒絕唱國歌後，在伊朗國內有批評她們是「戰時叛徒」，而上一仗對澳洲全隊唱國歌及行軍禮，事件引起懷疑，而在最後一場對菲律賓，伊朗球員亦繼續行軍禮唱國歌。據美國有線新聞網絡（CNN）的報道，伊朗隊中有一名來自伊朗革命衛隊的人員隨隊，懷疑是他向球員施壓，並威脅球員在伊朗國內的家人安全。

球迷指球員無法自由表達 前澳洲國家隊隊長，以及人權倡議者的科士打（Craig Foster）表示：「我們都有非常合理以及認真考慮到她們的安全。」他表示：「當全國球隊參與國際足協監管的比賽，不論是亞洲足協還是其他洲份的比賽，他們都享有安全和外部支持，以讓她們表示自身的任何對安全的憂慮。」有在海外的伊朗球迷表示：「我們不能期望她們有任何的誠實，因為我們知道這有重要的事情。」在比賽前，該批海外伊朗球迷嘘伊朗國歌，並在中場高舉伊朗的獅子太陽旗。而伊朗的球員比賽中沒有與球迷互動，僅是有一次隊醫向看台「飛吻」，而另一名球迷表示：「他們不能自由說話，因為他們受到威脅。我們在向她們展示，我們完全支持她們。」

在周日的比賽之後，伊朗領隊就表示球隊希望返回伊朗與家人會面。而澳洲外長黃英賢（Penny Wong）賽前就向澳洲廣播公司（ABC）指：「我們堅定與伊朗的男女站在同一陣線，特別是伊朗的女性及女孩。」而在比賽之後，一批伊朗球迷在場外等候接載球員的巴士，並展示「在澳洲緊記安全，有事向警察舉報」、「如果你家不安全，來我家」等。而在周一（9日）伊朗下榻的酒店保安嚴密。國際特赦組織澳洲分部表示：「澳洲政府應發揮道德的領導作用。在國際婦女節之際，我們在談論女性的自由、平等、性別迫害和性別平等，這是一個非常關鍵的時刻。」