伊朗局勢｜杜拜外國居民逃避戰火 大量貓狗遺棄街頭甚至安樂死

居於杜拜的外國人因逃避戰火遺下寵物離開，有被遺棄的狗狗遭綁在街邊鐵柱上。(互聯網)

杜拜被塑造成繁榮和安全的中東城市，但美以與伊朗開戰以來，杜拜多次遭伊朗攻擊，機場和酒店被擊中，嚇怕移居當地的外國人，大家紛紛離開，卻留下所養的貓狗寵物。網上照片可見有狗狗被綁在街邊鐵柱，十分可憐。當地動物收容中心稱，接收了大量貓狗已爆滿不能再收容。有獸醫接到大量主人查詢將寵物安樂死，即使牠們仍健康。

英國《每日郵報》報道，為遺棄狗狗安排收養的組織「K9 Friends Dubai」稱，負荷不了再接收狗隻和大量查詢電話。杜拜各動物組織已努力為寵物尋找收容中心，但網上仍可見到數百個貼文關於寵物棄養。杜拜居民Claire Hopkins是動物義工，因為杜拜嚴厲限制籌款活動並禁止眾籌網頁Gofundme，收容中心面對巨大財政壓力。她指，阿聯酋住有約200種不同國籍人士，部分寵物主人對局勢感到慌張，當中有人想交還領養的寵物，狗隻開始遭遺棄。