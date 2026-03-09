伊朗局勢｜杜拜外國居民逃避戰火 大量貓狗遺棄街頭甚至安樂死

杜拜被塑造成繁榮和安全的中東城市，但美以與伊朗開戰以來，杜拜多次遭伊朗攻擊，機場和酒店被擊中，嚇怕移居當地的外國人，大家紛紛離開，卻留下所養的貓狗寵物。網上照片可見有狗狗被綁在街邊鐵柱，十分可憐。當地動物收容中心稱，接收了大量貓狗已爆滿不能再收容。有獸醫接到大量主人查詢將寵物安樂死，即使牠們仍健康。
英國《每日郵報》報道，為遺棄狗狗安排收養的組織「K9 Friends Dubai」稱，負荷不了再接收狗隻和大量查詢電話。杜拜各動物組織已努力為寵物尋找收容中心，但網上仍可見到數百個貼文關於寵物棄養。杜拜居民Claire Hopkins是動物義工，因為杜拜嚴厲限制籌款活動並禁止眾籌網頁Gofundme，收容中心面對巨大財政壓力。她指，阿聯酋住有約200種不同國籍人士，部分寵物主人對局勢感到慌張，當中有人想交還領養的寵物，狗隻開始遭遺棄。
伊朗局勢｜航空公司減班次暫不接載寵物
Hopkins表示，航空公司目前航班大幅減少不接載寵物，而且若要為寵物打「瘋狗症針」，須延遲行程三星期。她說，令人感不開心的是獸醫接到寵物安樂死的查詢。大部分獸醫會將那些寵物轉交收容中心，但收容中心已爆滿。在阿聯酋艾因營運6間收容中心的Anso Stander稱，寵物主人的查詢如潮水般湧來，「只是一天，便收到27個訊息」，要求中心收養他們的貓狗。她指，那些將離開阿聯酋的寵物主人十分有禮物地和不唐突地問可否接收他們的龍物，而他們總共有20隻貓。
伊朗局勢｜「兩隻狗於沙漠被槍殺」
Stander指其中一個令人傷心的例子是有人將裝滿小貓的貓箱放在中心的閘門外，留下紙條稱因為局勢關係，要返回原來居住的國家，他打了很多次電話但無人接聽，非常對不起地只好將小貓放在閘門外。Stander又指，在阿聯酋與阿曼之間的沙漠，有兩隻狗在那裡被槍殺。她表示，這些動物默默承受痛苦，雖然部分因亂局而被遺留下來，但他們沒有辦法憑一己之力解決此情況，需要資助建立緊急戶外中心收留這些寵物，也需要錢支付食物、職員和獸醫的費用。