印尼最大垃圾堆田區因暴雨崩塌 最少5死多人失蹤（美聯社）

美聯社報道，雅加達搜救辦公室主任Desiana Kartika Bahari表示，罹難者包括2名垃圾車司機及2名在堆田區附近工作或休息的路邊攤販，另有4人逃離現場。她說，搜救人員包括警察、軍人及義工，目前仍在尋找至少3名失蹤者，並強調「不排除有更多受害者的可能，目前仍在調查有多少車輛與工人遭掩埋。」

印尼最大垃圾堆田區3月8日深夜因大雨引發崩塌，造成至少5人罹難，多人下落不明。事發地點位於雅加達近郊城市勿加泗（Bekasi）的班塔爾格邦（Bantargebang）綜合廢棄物處理設施，逾300名搜救人員隨即展開緊急行動。

印尼搜救署發布的照片與影片顯示，挖掘機正在崩塌的垃圾堆中，現場可見數輛垃圾車及小型攤檔遭掩埋。搜救人員使用重型機具及搜救犬，在不穩定的廢棄物堆中謹慎推進。

今明仍有機會落雨

災害管理署發言人Abdul Muhari呼籲搜救過程中嚴格遵守安全規範，並指出未來2天雅加達及周邊衛星城市的天氣預報顯示仍有降雨可能，崩塌物質持續不穩定，恐引發二次地面移動，對救援人員構成額外風險。

班塔爾格邦掩埋場長期承接大雅加達地區大部分的日常生活垃圾，超載問題由來已久。印尼政府去年底宣布，將以2年為期限，透過加速推動廢棄物轉能源計畫清理該場址，相關計畫獲總統令支持，旨在簡化許可程序並吸引投資，將廢棄物轉換為電能或熱能。