比利時猶太教堂發生爆炸　當局調查反猶太主義動機

比利時東部城市列日市（Liege）一座猶太教堂附近於昨日（3月9日）凌晨發生爆炸，造成建築物嚴重受損，幸無人傷亡。爆炸發生在凌晨4時左右，不僅震碎了猶太教堂的玻璃窗，連對面街道建築物的窗戶也被炸毀。目前爆炸原因尚未確定，反恐專家已進駐現場展開調查。

猶太教堂玻璃窗被震碎 無人傷亡

列日市長Willy Demeyer接受比利時法語公共廣播電台RTBF採訪時，將事件定調為「極端暴力的反猶太主義行為」。警方已封鎖事發現場周邊街道，由專業反恐小組進駐調查此次事件。當地警方尚未立即回應媒體詢問，目前調查仍在進行中。