比利時猶太教堂發生爆炸　當局調查反猶太主義動機

比利時東部城市列日市（Liege）一座猶太教堂附近於昨日（3月9日）凌晨發生爆炸，造成建築物嚴重受損，幸無人傷亡。爆炸發生在凌晨4時左右，不僅震碎了猶太教堂的玻璃窗，連對面街道建築物的窗戶也被炸毀。目前爆炸原因尚未確定，反恐專家已進駐現場展開調查。
猶太教堂玻璃窗被震碎 無人傷亡
列日市長Willy Demeyer接受比利時法語公共廣播電台RTBF採訪時，將事件定調為「極端暴力的反猶太主義行為」。警方已封鎖事發現場周邊街道，由專業反恐小組進駐調查此次事件。當地警方尚未立即回應媒體詢問，目前調查仍在進行中。
據比利時荷語廣播電視台VRT報道，爆炸威力相當強大，不僅猶太教堂建築受損嚴重，連帶對街建築物也遭到波及。事發後，當地警方立即採取行動，封鎖了事發現場周邊區域，並呼籲市民避免前往該區域。專業反恐調查人員已抵達現場，正在收集證據並分析爆炸原因。
事件引起了國際社會的關注，尤其在全球反猶太主義事件頻傳的背景下更顯敏感。列日這座猶太教堂具有歷史意義，是當地猶太社區重要的宗教場所。爆炸發生在凌晨時分，教堂內無人在場，因此未造成傷亡。當局表示，將全力調查此事件，並加強對當地宗教場所的安全保護措施。
比利時近年來曾發生多宗恐怖襲擊事件，當局對此類事件高度警惕。此次猶太教堂遭襲事件是否與恐怖組織有關，或是單純的反猶太主義行為，仍有待調查釐清。警方呼籲若有任何線索或可疑情況，立即向當局報告，協助調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章