美國駐奧斯陸大使館發生爆炸　挪威總理：極為嚴重且不可接受

挪威警方表示，美國駐奧斯陸大使館於3月8日凌晨遭爆炸裝置攻擊，未造成傷亡，設施輕微受損。調查人員指出，恐怖主義行為是其中一個可能，但同時強調不排除其他動機，並正調查此事件是否與中東局勢有關。目前警方仍在搜尋疑犯。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）與司法及公共安全部長漢臣（Astri Aas-Hansen）已與美國大使館代辦美亞（Eric Meyer）取得聯繫。艾德在聲明中表示：「我們向對方表達這是不可接受的行為，我們非常嚴肅看待此事。外交使團的安全對我們極為重要。」