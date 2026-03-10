美國駐奧斯陸大使館發生爆炸　挪威總理：極為嚴重且不可接受

挪威警方表示，美國駐奧斯陸大使館於3月8日凌晨遭爆炸裝置攻擊，未造成傷亡，設施輕微受損。調查人員指出，恐怖主義行為是其中一個可能，但同時強調不排除其他動機，並正調查此事件是否與中東局勢有關。目前警方仍在搜尋疑犯。
挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）與司法及公共安全部長漢臣（Astri Aas-Hansen）已與美國大使館代辦美亞（Eric Meyer）取得聯繫。艾德在聲明中表示：「我們向對方表達這是不可接受的行為，我們非常嚴肅看待此事。外交使團的安全對我們極為重要。」
或與伊朗局勢有關 不排除其他可能
爆炸發生於凌晨1時左右，地點位於大使館領事處入口處。現場可見入口處雪地上散落玻璃碎片，厚重玻璃門出現裂痕，頭頂燈具搖晃懸掛在電線上，門腳處地面留有黑色痕跡，推測為爆炸所致。挪威總理斯特勒（Jonas Gahr Store）稱此事件「非常嚴重且完全不可接受」，並表示已與美國駐奧斯陸大使館負責人通話。
警方聯合調查與情報部門主Frode Larsen接受挪威國家廣播公司（NRK）採訪時表示：「其中一個假設是這是恐怖主義行為，但必須保持開放態度，可能有其他原因導致此事件發生。」拉爾森補充道：「從當前形勢來看，將此事件與中東局勢聯繫起來是很自然的。」他還指出，警方已加強事發現場的安全措施。
美國駐中東地區大使館因美國在伊朗的軍事行動而處於高度警戒狀態，多個大使館已遭受攻擊，這被視為德黑蘭對工業和外交目標的反擊。挪威安全局（PST）發言人Martin Bernsen向法新社表示，已調派額外人員協助警方調查，但強調挪威的威脅評估級別維持不變，自2024年11月以來一直處於五級制中的第三級。他拒絕透露爆炸前是否有針對挪威境內美國利益的威脅。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章